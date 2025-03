Lidl-Mitarbeiter schimpft über Kunden-Verhalten: „Räudig“

Seit Juli 2023 kostet die Einweg-Obsttüte bei Lidl einen Cent – und offenbar sind einige Kunden davon nicht begeistert. Statt die Tüte brav für den kleinen Betrag zu bezahlen, greifen sie wohl lieber zu einer anderen, kostenlosen Variante aus dem Backwarenregal. Doch der Trick bleibt nicht unbemerkt!

Ein Lidl-Mitarbeiter geht in einem TikTok-Video ordentlich mit den Tüten-„Schummlern“ ins Gericht.

Lidl: Mitarbeiter wütet über Kunden

„Eine Obsttüte kostet jetzt einen Cent. Was ist ein Cent? Nichts. Aber stattdessen nimmt man jetzt die Tüten vom Bake Off, weil man zu räudig ist, einen Cent auszugeben“, kritisiert der Lidl-Mitarbeiter verärgert in die Kamera.

Doch damit ist seine Wut-Rede noch lange nicht zu Ende. Er rechnet seinen Zuhörern noch einmal vor: „Selbst wenn ihr jeden Tag eine Obsttüte kaufen würdet, auch sonntags, kommt ihr auf 3,65 Euro im Jahr, die ihr mehr bezahlt.“ Und dann sein Fazit: „Leute, ihr spart an den falschen Stellen, wirklich.“

Diskussion wegen Plastiktüten: User sind sich uneinig

Doch nicht alle teilen die Meinung des Lidl-Mitarbeiters: Viele Kunden gehen in ihren Kommentaren auf Konfrontationskurs. Ihnen geht es nicht um den Cent, sondern um das Prinzip, plötzlich für etwas bezahlen zu müssen, was vorher umsonst war. So betont eine Nutzerin: „Es geht ums Prinzip! Nicht um den Cent.“ Auch ein anderer TikTok-Nutzer äußert sich kritisch: „1 Cent ist nichts? Wer den Cent nicht ehrt, ist keinen Euro wert.“

Wieder andere Nutzer stimmen dem Lidl-Mitarbeiter zu und verstehen seinen Ärger. „Man braucht keine Obsttüten! Nehmt eure eigenen Tüten mit zum Einkaufen“, betont eine Userin. „Ich benutze schon seit Jahren keine Obsttüten mehr. Einfach zum Schluss auf den restlichen Einkauf legen und fertig!“, so ein anderer Kommentar.

Und damit haben die TikTok-Nutzer nicht ganz unrecht – lieber einfach einen Jutebeutel oder Ähnliches verwenden. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.