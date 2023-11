Lidl-Kunden fliegen (!) zum Einkaufen nach Polen – du ahnst nicht, was sie dabei erleben

Zwei Briten sind von Großbritannien nach Polen geflogen, um bei Lidl einzukaufen. Was zunächst nach einer großen Verschwendung und unnötigen Umweltverpestung klingt, hatte allerdings einen ernsten Hintergrund.

Denn aktuell sind die Lebensmittelpreise in Großbritannien so hoch, dass selbst ein Einkauf bei Lidl zum regelrechten Luxus-Shopping geworden ist. In Polen hatten die Kunden die Hoffnung, sparen zu können. Unglaublich ist jedoch, was die beiden bei ihrer Ankunft erlebten.

Lidl: Preis-Experiment im Ausland

Zwei YouTuber – bekannt als Josh und Archie – haben ein Experiment gewagt. Sie wollten nach Polen, um dort ihren Wocheneinkauf zu erledigen. Sie stellten sich vorab eine Frage: Ist es günstiger, nach Polen zu fliegen, um einzukaufen?

Der einzige Supermarkt oder Discounter, den es sowohl in England als auch in Polen gibt, ist Lidl. Darum haben die beiden hier zunächst eine feste Einkaufsliste abgearbeitet, nach der sie dann auch im Ausland vergleichsweise einkaufen wollten. In Großbritannien kostete der Einkauf 164,47 Pfund Sterling, umgerechnet 189,58 Euro. Ein stolzer Betrag für einen Wocheneinkauf.

Für die gleiche Menge dürften sie in Polen deutlich weniger bezahlen, vermuteten die Briten. Doch wie sieht es mit Flügen und eventuell auch noch mit Übernachtungskosten aus?

Hürden beim Einkauf in Polen

Hin- und Rückflug, eine Übernachtung im Motel und der Shuttlebus vom Flughafen in die Innenstadt von Posen – das alles kostete die zwei 56,58 Pfund. Im Gegensatz zum Essen sind die Flüge von Großbritannien und nach Großbritannien aktuell offenbar sehr günstig, wenn man für beides plus Übernachtung nur um die 65 Euro bezahlen muss.

Doch wie sah es mit dem Einkauf im polnischen Lidl aus? Da hatten die Briten so ihre Schwierigkeiten, die gleichen Artikel wie zu Hause zu finden, was unter anderem an einer gewissen Sprachbarriere lag. Zudem waren zum Beispiel die Eier hier in 8er- und nicht in 6er-Kartons verpackt, der Vergleich hinkte also etwas.

Lidl in Polen ist deutlich billiger

Insgesamt bezahlten sie für in etwa den gleichen Einkauf in Polen 521 Zloty. Das entspricht 101,54 Pfund beziehungsweise 116,92 Euro. Ein Unterschied von über 60 Pfund oder über 70 Euro! Und auch wenn nicht alle Lebensmittel heil in der Heimat ankamen und etwas Geld für Flüge und Übernachtung draufgegangen war, sparten sich die zwei YouTube dennoch um die zehn Pfund beziehungsweise 11,50 Euro.

„Wir haben bewiesen, dass es wirklich günstiger ist, nach Polen zum Einkaufen zu fliegen“, zogen Josh und Archie am Ende ihr Fazit. Günstiger ja, aber umweltfreundlicher und zeitsparender? Sicherlich nicht.