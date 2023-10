Lidl und Kaufland mit Preis-Ansage – ziehen Aldi, Edeka und Co. jetzt nach?

Seit Corona, der Inflation und spätestens mit dem Ukraine-Krieg sind die Preise für Lebensmittel enorm gestiegen. Besonders Fleisch wurde immer mehr zum Luxusartikel. Doch Lidl und Kaufland vermelden nun gute Nachrichten für ihre Kunden.

Seit dem 26. Oktober sind bei Lidl und Kaufland mehrere Wurstwaren (welche, erfährst du hier) billiger – und das soll auch dauerhaft so bleiben. Gesunkene Rohwarenpreise würden es möglich machen. Meist dauert es nicht lange, bis die Konkurrenz nachzieht. Wir haben bei Aldi, Edeka und Co. nachgefragt.

Lidl und Kaufland senken die Preise – und der Rest?

Erst wurden die veganen und vegetarischen Alternativen preislich an ihr Original angepasst, jetzt sinken plötzlich auch die Preise an der Wursttheke. Sei es Edelsalami, Teewurst, Bockwurst, Schinken, Hähnchenbrust oder Fleischwurst – alles wird günstiger bei Lidl und Kaufland.

Doch in der Regel schaut die Konkurrenz bei solchen Preissenkungen nicht lange zu, immerhin will man seine Kunden nicht verlieren. Können Fleischliebhaber bald überall wieder günstiger einkaufen gehen? Als erster Discounter reagierte Aldi und kündigte unverzüglich an, ebenfalls sämtliche Wurstwaren zu reduzieren (seit dem 27. Oktober). Pro Haushalt sind das bis zu 20 Cent weniger. Beispielsweise kostet die 200-Gramm-Packung Güldenhof Geflügel-Frischwurst-Aufschnitt nicht mehr 1,29 Euro, sondern nur noch 1,19 Euro.

Penny, Rewe, Netto und Edeka ziehen mit

Aber auch bei den anderen Lebensmittelhändlern gibt es gute Neuigkeiten. „PENNY hat auf die Veränderungen der Marktpreise für ausgewählte Wurstwaren unmittelbar reagiert und die entsprechenden Produkte preislich angeglichen“, teilte ein Sprecher auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Rewe sei kurz darauf ebenfalls gefolgt.

Von Netto und Edeka kam das gleiche Feedback. Der Plan sei, „die Verkaufspreise für verschiedene Wurst-Artikel bei unseren Eigenmarken zeitnah in vergleichbarem Umfang zu senken“. Welche Produkte das genau sein werden und wie hoch die Ersparnis am Ende ist, hielten die Supermarkt-Ketten noch offen.