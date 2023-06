Na, das war mal ein Schuss in den Ofen von Lidl! Der beliebte Discounter geht nach Monaten hoher Lebensmittelpreise in die Werbe-Offensive. Auf Facebook preist Lidl mit einem Clip etliche Waren an, die einen satten Rabatt von 50 Prozent und mehr aufweisen. Anlass ist dafür das 50-jährige Jubiläum von Lidl, wodurch schon Waren reduziert wurden (hier mehr).

Sogar Schlagergöttin Helene Fischer (38) ist zu sehen, sie läuft und läuft und läuft zielgerichtet durch die Gänge in Richtung Kasse. Doch so richtig sprüht der Lidl-Helene-50-Prozent-Clip-Funken nicht auf die Kunden über. Im Gegenteil, etliche machen sich lustig und verspotten den Discounter sogar eher!

Lidl will Kunden Spar-Tipps geben – doch das geht nach hinten los

Gefühlt seit einer halben Ewigkeit ist alles teuer geworden. Vor allem Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen. Die Verbraucherzentrale ermittelte, dass sie zwischen Mai 2022 und Mai 2023 um 14,9 Prozent kletterten. Etliche Faktoren sind der Grund, darunter gestiegene Energiekosten, eine schwierige internationale politische Lage, Arbeitskräftemangel, aber auch versteckte Preiserhöhungen bei Discountern und Supermärkten.

Jetzt will Lidl Kunden anlocken, geht dafür voll in die Bretter. Mit Helene Fischer und Komiker Max Giermann wirbt der Discounter zum 50-jährigen Jubiläum damit, 50 Prozent und mehr sparen zu können. Auf Facebook schreibt das Social-Media-Team dazu: „Du willst mehr sparen, wie Max und Helene? Kein Problem, denn in deiner Filiale haben wir da etwas besonderes vorbereitet! Spare jetzt über 50 Prozent auf unsere XXL-Jubiläumsausstattung und spare bei deinem nächsten Einkauf. Also, worauf wartest du noch?“ Doch die Resonanz der Kunden hallt wie Donner zurück…

Kunden spotten über Discounter-Clip

Der Clip kam nämlich bei vielen gar nicht gut an. Hier eine Auswahl einiger Kommentare:

„Welche Agentur hat das zusammengeschnitten? Sie läuft und kommt nicht von der Stelle, wenn man sich die Ausschnitte anschaut. Irgendwie sind diese Spots auch nicht wirklich lustig, obwohl man doch ausreichend Vorlauf hatte für den Geburtstag…“

„Oh man… warum diese Müllwerbung? Über das unnötig ausgegebene Geld hätte sich jede Tafel gefreut. Und Lidl hätte so einige Menschen glücklich machen können!“

„Das Geld für die schlechte Werbung hättet ihr mal lieber in das Filialpersonal gesteckt.“

„Stoppt den Schei. sofort, mir wird schlecht!“

„Geht mir nur auf den Geist…“

„Wenn Helene im Bruchteil einer Sekunde ihr komplettes Outfit wechseln kann, könnt ihr auch endlich der Europäischen Masthuhn-Initiative beitreten. Stattdessen lauft ihr genau wie Helene sinnlos auf der Stelle und kommt in Sachen Tierschutz kein Stück vorwärts. Was hindert euch daran?“

Tja, bleibt für Lidl zu hoffen, dass es im Verkauf besser läuft als auf Social-Media mit den Werbe-Clips…