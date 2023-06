Lidl-Kunden fallen vom Glauben ab – als sie den Preis für dieses Bier entdecken

Da werden Bier-Liebhaber aber Augen machen, wenn sie DAS bei Lidl entdecken. Der Discounter verkauft ab nächster Woche (5. Juni) den beliebten Gerstensaft zu einem Preis, der die Kunden vom Glauben abfallen lassen dürfte.

Bei Lidl gibt es in Kürze eine große Getränke-Aktion, die vor allem das Herz von Bier-Liebhabern höherschlagen lässt: Eine Bierdose ist dann zum Preis von schlappen 22 Cent zu haben!

Lidl-Kunden sparen satte 50 Prozent

Wie „Getränke News“ berichtet, reduziert Lidl zu seinem 50-jährigen Jubiläum den Preis für das „Perlenbacher Premium Pils“ in der 0,33-Liter-Dose radikal. Lediglich 22 Cent wird diese dann kosten – damit ist das kühle Blonde sogar 3 Cent günstiger als der Dosenpfand!

Die Ersparnis für Kunden liegt bei circa 50 Prozent. Eigentlich kostet das Produkt 45 Cent plus Pfand. Vielleicht ein kleiner Lichtblick in Zeiten von Inflation, horrenden Lebensmittel-Preisen und Co.

Auch Energy-Fans dürfen sich freuen

Doch das stark reduzierte „Perlenbacher Premium Pils“ ist nicht das einzige Dosen-Getränk, welches so radikal reduziert wird. Auch Energy-Fans dürfen sich freuen. Noch günstiger zu kaufen gibt es, ebenfalls in der kommenden Woche, den Energy-Drink „Kong Strong“.

Dafür ist dort mit 0,25-Litern aber auch weniger Inhalt drin. Eine Dose gibt es für 19 Cent. Auch hier liegt die Ersparnis für den Verbraucher bei circa 50 Prozent. „Getränke News“ berichtet, dass die Dosenbeschaffung zur Herstellung allein schon um die 13 Cent kosten. Dann muss bei beiden Produkten auch noch die Mehrwertsteuer draufgerechnet werden. Bei dem Bier auch noch eine Biersteuer.

T-Shirts, Schuhe und Shorts

Wenn dir das noch nicht reicht, dann findest du zum großen Lidl-Jubiläum übrigens auch noch die passenden Shorts, T-Shirts und sogar Lidl-Turnschuhe in den Regalen. Man wird eben nur einmal 50!