Lidl-Pläne machen Kunden hellhörig – „Echt der Hammer“

Lidl ist bei vielen Verbrauchern die Anlaufstelle Nummer eins, wenn es um den täglichen oder wöchentlichen Einkauf geht. Mit seinem großen Angebot und seinen fairen Preisen setzt der Discounter auch für andere Ketten Maßstäbe. Vor allem bei der zuletzt großen Preissenkungs-Offensive (wir berichteten).

Doch auch noch in einem anderen Bereich will Lidl nach vorn preschen und an erster Stelle stehen – und zwar beim Angebot von veganen Produkten. Mittlerweile gibt es bereits über „1.000 vegane Einzelartikel im Fest-, Saison- und Aktionssortiment, die mit dem V-Label gekennzeichnet sind“, wie eine Sprecherin gegenüber dieser Redaktion bestätigt. Doch das war noch lange nicht alles …

Lidl-Pläne machen hellhörig

Denn Lidl verfolgt einen klaren Plan, dieses Angebot an pflanzlichen Alternativen von Fleisch- und Käseprodukte noch mehr zu erweitern. „Im Rahmen der gemeinsam erarbeiteten Strategie für bewusste Ernährung verfolgt Lidl als erster Händler in Deutschland das Ziel, bis 2030 den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen im Sortiment auf 20 Prozent und den Anteil alternativer Molkereiprodukte auf 10 Prozent zu erhöhen“, verrät der Konzern auf Nachfrage dieser Redaktion.

+++Aldi macht es vor, Kaufland, Lidl und Co. folgen – die Preisschraube dreht frei+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Offenbar sieht der Discounter, dass es auch woanders schon ziemlich gut läuft. Denn gerade in Italien ist das Angebot an veganen Produkten immens. Das berichten zumindest einige User auf Reddit. So schreibt eine Italien-Urlauberin, dass sie in einem Hotel sogar eine vegane Vollpension hat. Ein weiterer User betont auch, dass Lidl da eine gute Anlaufstelle für Veganer sei.

Mehr News zum Thema:

„Ich fahre gerade aus Norditalien heim und das vegane Angebot von Lidl Italien ist der Hammer. Leider vieles, das Zubereitung erfordert, aber ein Gang dorthin lohnt sich definitiv!“, schreibt der Reddit-Nutzer ganz begeistert. So schwärmen aber auch einige Lidl-Kunden von Dessert, die in Italien echte Klassiker sind: „Was ist toll fand war, dass es veganes Tiramisu beim Lidl gibt. Das war zwar sehr süß, aber echt cool.“