Lidl, Netto und Co. mit großen Änderungen – Kunden müssen sich umstellen

Ein neues Jahr bringt meist immer einige Änderungen mit sich –das gilt auch 2024 bei Supermärkten und Discountern wie Lidl, Netto und Co.

Auf die Kunden von Lidl, Netto und Co. kommen in einigen Bereichen große Änderungen zu. Die wohl umstrittenste Neuerung: Die neue Pfandregel! Im Jahr 2024 gibt es auch auf Milch und Milchmixgetränke Pfand in Höhe von 25 Cent (wir berichteten). Doch viele Kritiker sind der Meinung, dass das unhygienisch sei.

Lidl, Netto und Co.: Ciao Billig-Milch, hallo Nutri-Score

Nicht ganz ohne Kritik kommt auch der Nutri-Score daher. Viele Kunden fühlen sich von den Hinweisen irritiert (wir berichteten). Doch wie das Online-Portal „Merkur“ schreibt, ist die Kennzeichnung für alle neuen Produkte ab 2024 verpflichtend! Auch die Berechnungsmethode des Nutri-Scores hat sich geändert. Bedeutet: Die Vorgaben für Salz- und Zuckergehalt und die Menge an Ballaststoffen werden jetzt strenger berücksichtigt.

Außerdem teilte Aldi in einer Pressemitteilung vor einiger Zeit mit: Es wird eine Umstellung im Milch-Regal geben. Billig-Milch soll endgültig Geschichte sein. Schon im Frühjahr 2024 ist es soweit. Dann werde nur noch Milch von Kühen aus der Haltungsstufe 3 und 4 verkauft. Das betrifft sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord.

Lidl, Netto und Co.: Preisschilder neu

Und auch diese Änderung werden Kunden im neuen Jahr zu spüren bekommen: Wie unter anderem die „Lebensmittel-Zeitung“ schreibt, werden gleich drei Discounter ihre Preisschilder verändern und auf Digital statt Papier setzen! So plant Netto die Umstellung auf elektronische Preisschilder etwa für Anfang bis Mitte 2024.

Das sind also einige Änderungen, die auf Verbraucher zukommen. Aber nicht nur in den Supermärkten und Discountern an sich gibt es Neuerungen. Auch kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt – so wie jetzt bei Ritter Sport. Im neuen Jahr gibt es die „Duo“-Tafeln. ‚Bei diesen kombiniert der Hersteller zwei verschiedene Sorten in einer Tafel. Mehr darüber erfährst du hier.