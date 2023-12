Edeka, Lidl und Co: Neue Pfandregel mit drastischen Folgen für Kunden? Experten schlagen Alarm

Ab kommendem Jahr sollen nun auch Milchflaschen aus Plastik mit Pfand belegt werden (wir berichteten). Daneben gilt die Regel auch für andere Milchprodukte wie Joghurt, die in Einwegkunststoffgetränkeflaschen verkauft werden. Die Gesetzesänderung betrifft sowohl Edeka, Lidl als auch alle anderen Verkaufsstätten.

Das ist natürlich besser für unsere Umwelt, da weniger Plastik im Müll landet und mehr recycelt werden kann. Allerdings machen sich Lebensmittel-Experten nun Sorgen, was die neue Pfandregel bei Edeka, Lidl und deren Kunden auslösen könnte.

Edeka, Lidl und Co: Das stinkt

Wer hätte es gedacht, dass bald auch Milcherzeugnisse in Pfandflaschen verkauft werden? Aus dem Bioladen kennt man es bereits, dass zumindest Säfte und Milch in Glasflaschen teils extra kosten. Doch beim Gedanken an die neue Pfandregel rümpfen einige Experten bereits ihre Nasen.

Denn wenn auch nur ein bisschen Milch in der Flasche zurückbleibt, stinkt die schnell gewaltig. Und nicht nur das. Die Milchreste bieten auch noch einen „guten Nährboden für Mikroorganismen“, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR).

Risiko sehr hoch

Gerade im Sommer dürften sich diese rasant vermehren. Das könnte „sehr schnell auch zu einer nachteiligen Beeinflussung aller anderen in einem Verkaufsbetrieb lagernden Lebensmittel führen“. Das könnte zu erheblichen Hygiene-Problemen führen. Nicht zuletzt, weil Schädlinge von den Milchresten angelockt werden könnten.

Und wenn man sich mal ansieht, wie Kunden jetzt schon Pfandflaschen abgeben, wird einem ganz anders. Wer spült schon alle seine Flaschen vorher noch mal richtig durch? Sicherlich die wenigsten. Aber in diesem Fall wäre es unabdingbar – für unser aller Gesundheit.