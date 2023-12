Rewe, Edeka und Co.: Änderung in den Regalen – SIE müssen ganz genau hinschauen

Wer sich in Sachen Genuss neu ausprobieren will, der bekommt 2024 die perfekte Chance dazu. Egal, ob bei Rewe, Edeka oder einem anderen Supermarkt: Wer Schokolade liebt, der sollte demnächst die Augen offen halten.

Denn die Marke Ritter Sport hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um den Kunden ein neues Geschmackserlebnis zu bieten. Die neuen Tafeln gibt es schon im Januar 2024 bei Rewe, Edeka und Co. zu kaufen.

Rewe, Edeka und Co.: Neues Konzept

In den Regalen der Supermärkte und Discounter dieses Landes lassen sich allerhand verschiedene Produkte finden. Eine Sache, aber fünf verschiedene Hersteller – so kommt jeder auf den für ihn besten Geschmack. Und immer, wenn man denkt, es gibt doch schon alles, kommt ein neues Produkt auf den Markt.

+++ Kaufland macht plötzlich Ernst – Kunden werden es zu spüren bekommen +++

So macht es jetzt auch Ritter Sport, eine der bekanntesten Schokoladen Marken in Deutschland. Die quadratischen Packungen kennt jeder und sie sind in beinahe jedem Rewe oder Edeka zu finden.

Für gewöhnlich gilt: Eine Packung enthält eine Geschmacksrichtung. Im neuen Jahr bleibt es dabei nicht. Dann gibt es auch „Duo“-Tafeln. Und der Name des neuen Konzepts hält, was er verspricht.

Eine Tafel – zwei Sorten

Denn bei diesen kombiniert der Hersteller zwei verschiedene Sorten in einer Tafel. Für vier verschiedene Duo-Tafeln habe man acht komplett neue Rezepturen entwickelt, verrät Sven Hoffmann, Head of Innovation, gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“.

Demnach handle es sich bei den neuen Tafeln um große Schoko-Tafeln, die mit einem Gewicht von 218 Gramm pro Packung daher kommen. So will Ritter Sport die eigene Markt-Position in dieser Kategorie stärken.

Weitere Neuigkeiten erfärst du hier:

Kostentechnisch sollen die Duo-Tafeln bei Rewe, Edeka und Co. rund 3,29 Euro liegen. Das ist ähnlich dem Preisniveau einer herkömmlichen 250-Gramm-Packung – allerdings steckt hier eine kostenintensivere Produktion dahinter.