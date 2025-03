Lidl, Netto, Edeka & Co.: Beliebtes Karneval-Produkt versagt völlig – Öko-Test ist eindeutig

Neben Kostümen und Kamelle sind auch Berliner an Karneval ein absolutes Muss. Erhältlich sind sie nicht nur in Bäckereien, sondern auch in Supermärkten wie Lidl, Netto und Edeka.

Die Produkte sind bei vielen Naschkatzen auch abseits von Karneval sehr beliebt. Jetzt hat Öko-Test allerdings ein vernichtendes Urteil gefällt.

Lidl, Netto, Edeka & Co: Inhaltsstoffe schockieren

Zu den Berlinern sagt Öko-Test Ciao statt Helau! Denn kein Produkt konnte die Experten überzeugen. Das beste Ergebnis, das in dem Test erzielt wurde, war lediglich „befriedigend“. Dabei haben die Experten ganze elf Berliner genauer unter die Lupe genommen ‒ sowohl aus Bäckereien als auch aus Supermärkten und Discountern wie Lidl, Netto und Edeka.

+++ Karneval in NRW: Ärger und Wut! Jecken toben aus einem Grund: „Größte Katastrophe“ +++

Das Ergebnis schmeckt überhaupt nicht: In allen Proben wurden Spuren mindestens eines Pestizids nachgewiesen. Der Zuckergehalt sorgte ebenfalls nicht gerade für Partystimmung: Nur vier Berliner haben so wenig Zucker enthalten, dass sie nicht abgewertet wurden. Kritik gab es von den Experten auch für (natürliche) Aromen und enthaltene Phosphate. Phosphate sind nach Angaben der Experten zwar bis zu einem gewissen Maß wichtig für die Knochen, doch zu viel davon könne den Nieren schaden.

Berliner: Die Ergebnisse in der Übersicht

Nachdem Öko-Test die beliebten Karneval-Produkte auf alle ihre Inhaltsstoffe geprüft hat, sieht das Ergebnis bei den abgepackten Berlinern von Lidl, Netto, Edeka und Co. wie folgt aus:

Berliner von Lidl: Gesamtnote „befriedigend“

Berliner von Netto: Gesamtnote „befriedigend“

Berliner von Rewe: Gesamtnote „befriedigend“

Berliner von Edeka: Note „ungenügend“

Auch interessant:

Auch einzelne Berliner aus Bäckereien schneiden nicht zwangsläufig besser ab, wie der Test zeigt. Der „Kamps Backstube Berliner“ konnte sich in dem Test nämlich auch nicht durchsetzen und kassierte mit der Note „ungenügend“ die schlechteste mögliche Bewertung. Kunden von Lidl, Netto und Co. sollten sich also gut überlegen, ob und wo sie ihre Berliner für Karneval oder andere Anlässe kaufen.