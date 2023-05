Lidl-Kunden schauen bei Tiefkühl-Pizzen genauer hin – und fallen vom Glauben ab

Nicht nur die Preise rufen bei Lidl-Kunden derzeit Stirnrunzeln hervor. Denn nach wie vor sind sie bei einigen Produkten so hoch wie nie zuvor. Jetzt sorgt auch ein neues Produkt bei Kunden für Irritation.

Normalerweise sind neue Artikel im Sortiment des Discounter-Riesen ein Grund zur puren Freude. Doch eine neue Tiefkühl-Pizza-Variante sorgt bei Lidl jetzt für alles andere als Jubelrufe. Schuld daran ist der Produkt-Name.

Lidl sorgt mit neuem Produkt für Furore

Wer dachte, dass die Supermärkte und Discounter schon mit der Schoko-Pizza oder der Fischstäbchen-Pizza das Ende der kreativen Fahnenstange erreicht haben, was den Belag anging, der hat weit gefehlt. Denn nun hat Lidl eine Kreation in die Tiefkühl-Regale gebracht, die Schokolade und Fischstäbchen in den Schatten stellt.

Zugegeben: Geschmacklich dürfte an der neuen Tiefkühlpizza namens „Amsterdam Style Pizza“ nichts Besonderes zu finden sein. Denn der Belag Tomatensauce, geriebener Käse und Mozzarella klingt alles andere als nach Weltneuheit. Doch der Name bietet ordentlich Raum für Spekulationen.

Auf Twitter sorgte die „Amsterdam Style Pizza“ für wilde Diskussionen, nachdem ein Koch seine Entdeckung im Netz teilte. Eigentlich hatte er nur erfahren wollen, warum die Pizza gerade diesen Namen erhalten hatte. Denn eigentlich erschien sie relativ alltäglich. Ein direkter Bezug zu Amsterdam? Bis auf die Extra-Portion an Käse Fehlanzeige.

Kunde hat eindeutigen Verdacht

Eine befriedigende Antwort konnte im Netz aber nicht gefunden werden. Zwar überschlugen sich die Kommentare auf Twitter unter dem Beitrag des Kochs. Aber es blieb bei reinen Spekulationen. Für einen Kunden schien die Frage um den Namen für die Normalo-Pizza aber ganz klar beantworten zu sein: Er hatte den eindeutigen Verdacht, dass sich Marihuana auf die Pizza geschlichen haben könnte. Das Lidl tatsächlich eine Pizza mit Drogen-Belag anbieten soll, erscheint allerdings mehr als abwegig.

Entdeckt wurde die Tiefkühl-Pizza übrigens im britischen Newcastle. Ob sie auch bald in deutschen Lidl-Filialen zu finden sein wird, bleibt abzuwarten. Den Geschmackstest des britischen Kochs scheint sie aber allemal bestanden zu haben – Name hin oder her.