Lidl-Kunden wollen Aktionsprodukte kaufen – bei diesem Anblick fallen sie vom Glauben ab

Dieser Anblick hatte so manchen Kunden von Lidl zuletzt ganz schön verwirrt. Es geht um Aktionsware, den Online-Shop des Discounters und eine für manche Kunden schwindelerregend hohe Gebühr. Aber eins nach dem anderen.

Woche für Woche bietet Lidl seinen Kunden spezielle Aktionsprodukte an – nicht nur in den Filialen, sondern auch im Online-Shop. Elektroartikel, Haushaltswaren, Möbel oder Kleidung – aus nahezu allen Bereichen des alltäglichen Gebrauchs hat der Discounter regelmäßig Produkte im Angebot. Die Produkte sind bei vielen Kunden meist sehr beliebt, weil sie zu einem äußerst niedrigen Preis angeboten werden. Das Problem für manche Kunden ist jedoch: Enorm hohe Versandkosten machen die Aktionsware für die Kunden dann doch nicht mehr ganz so attraktiv.

Lidl: Kunden beschweren sich

So beschwert eine Kundin sich auf de Facebook-Seite von Lidl, dass sie zuletzt gern einen Garten-Pavillon im Online-Shop gekauft hätte. Dieser habe 89,99 Euro gekostet. Die Versandkosten lagen bei 30,90 Euro. „Daher habe ich vom Kauf abgesehen“, schreibt die Kundin.

Auch ein anderer Kunde ist irritiert. Er soll für ein anderes Aktionsprodukt gar 70 Euro Versand zahlen. „Ist das richtig?“, fragt er auf der Facebook-Seite von Lidl.

Der Discounter erklärt: „Für den Versand deiner Bestellung berechnen wir einmalig eine Pauschale in Höhe von 5,95 Euro. Dies gilt auch, wenn in Ausnahmefällen deine Bestellung in mehreren Paketen versandt werden muss. Für manche Artikel (z.B. für große, sperrige Güter) werden zusätzlich Versandkosten berechnet. Diese werden am Artikel angezeigt und zusätzlich gesondert in der Bestellübersicht nochmals ausgewiesen.“

Lidl-Kunden kritisieren Lieferkosten

Beim zuvor erwähnten Pavillon betrug dieser Lieferzuschlag 24,95 Euro. Dadurch ergeben sich Lieferkosten von insgesamt 30,90 Euro. Diese Lieferkosten entsprechen rund 30 Prozent des Preises für das Produkt. Für manche Kunden ist das deutlich zu viel. Diese Kundin kommen wohl nicht umher, die sperrigen Produkte in den Filialen zu kaufen und selbst nach Hause zu befördern.