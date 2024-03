Lidl, Kaufland und Co: Insider packt aus – an diesem Wochentag ist es am günstigsten

Im Supermarkt wie im Discounter zählt für viele Kunden nur eins: möglichst viel beim Einkauf zu sparen. Besonders Pfennigfuchser sind immer auf der Suche nach einem Schnäppchen. Auch bei Lidl, Kaufland und Co. können sie hin und wieder fündig werden.

Doch sollten sie dafür einige Tricks kennen. Dazu zählt zum Beispiel, auf Eigenmarken zu setzen statt auf Markenprodukte. Auch sollten sie sich eine Einkaufsliste anlegen, um keine unnötigen Spontankäufe zu tätigen. Doch selbst der Tag, an dem du bei Lidl, Kaufland und Co. einkaufen gehst, kann darüber entscheiden, wie viel du am Ende sparen kannst.

Lidl, Kaufland & Co: Der Tag zählt

Wer öfter durch die Supermarkt-Prospekte blättert, dem fällt sofort auf, dass es je nach Wochentag unterschiedliche Angebot gibt. Bei Aldi zum Beispiel gibt es nicht nur Montagsangebote – sondern auch ab Donnerstag und Freitag jeweils noch weitere Artikel zu reduzierten Preisen. Und immer mehr Supermärkte steigen bei dem Trend ein. So können sie die Kunden beinahe an jedem Wochentag in die Märkte locken.

Doch die Kunden sollten sich ganz genau überlegen, an welchem Tag sie einkaufen gehen wollen. Denn laut einem Insider lohnt sich einer ganz besonders.

Der Freitag habe den Aussagen des Insiders zufolge die meisten Angebote zu bieten – unabhängig davon, ob Kunden im Supermarkt oder Discounter einkaufen würden. Denn freitags sei die Auswahl an reduzierter Ware besonders groß, wie der Experte gegenüber „Focus Online“ verrät.

Doch nicht nur die Wahl des Wochentages birgt Sparpotenzial. Auch die Uhrzeit ist entscheidend. Gehst du beispielsweise später einkaufen, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr, dann bieten Märkte Leichtverderbliches oft bereits zu einem reduzierten Preis an. Denn ja nach Produkt können diese am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden.