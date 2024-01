Lidl und Kaufland: Große Änderungen im Frühstückssortiment – Kunden schlackern mit den Ohren

Gute Nachrichten für alle Frühstücks-Liebhaber. Wer in Zukunft seine Cornflakes noch kostengünstiger genießen will, der hat gute Karten. Denn der Discounter Lidl und Supermarkt Kaufland werden ab Montag (8. Januar) große Änderungen im Frühstücksortiment vornehmen.

Dann sollen viele Produkte günstiger werden. Grund dafür sind geringere Kosten im Einkauf von Rohwaren. Kunden können sich jedenfalls freuen, weil einige Produkte dauerhaft im Preis gesenkt werden. Welche genau erfährst du hier.

Lidl mit diesen Änderungen im Frühstückssortiment

Seit Anfang 2024 hat Lidl über 60 Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen dauerhaft im Preis reduziert. Ab Montag (8. Januar) profitieren Kunden nun von einer dauerhaften Preissenkung im Frühstücksortiment. Ein Großteil des Cerealien-Sortiments der Lidl-Eigenmarke „Crownfield“ wird daher günstiger.

Im Preis fallen unter anderem die „Frosted Flakes“ in der 2×375-Gramm-Packung von bisher 2,99 Euro auf 2,79 Euro. Die „Cornflakes“ in der 500-Gramm-Packung von 1,79 Euro auf 1,59 Euro und die „Nougat Pillows“ in der 750-Gramm-Packung von 2,99 Euro auf 2,79 Euro.

Kaufland mit diesen Änderungen im Frühstückssortiment

Auch Kaufland wird am Montag (8. Januar) die Verkaufspreise im Eigenmarkenbereich senken. Diesmal stehen Cornflakes und andere Frühstückscerealien von K-Classic im Fokus. Grund hierfür sind gesunkene Rohwarenpreise.

Diesen Preisvorteil gibt Kaufland an seine Kunden weiter. So kosten zum Beispiel K-Classic Choco Happs, Wonder Zimties oder Nougat Pockets in der 750-g-Packung ab sofort jeweils 2,79 Euro statt bisher 2,99 Euro. Na diese Nachrichten dürften die Kunden von Lidl und Kaufland doch glücklich stimmen.