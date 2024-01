Aldi, Kaufland, Edeka und Co.: Neue Pfand-Regeln 2024 – folgt gleich der nächste Hammer für Kunden?

Alles neu in 2024? Nicht alles, aber manches. Das gilt auch für den Wocheneinkauf bei Aldi, Kaufland, Edeka und Co! Im neuen Jahr warten auf Kunden einige Änderungen. Insbesondere in Sachen Pfand tut sich nach dem Jahreswechsel was.

Schon bald dehnt sich das Pfandsystem auf mehr Produkte als Saft, Wasser oder Bier aus. Doch nicht nur das. Bei Aldi, Kaufland, Edeka und Co. könnte schon bald ein weiterer Hammer folgen.

Aldi, Kaufland, Edeka und Co.: Pfand bei Milch

Ab 2024 kommt zunächst mal Pfand für Milch-Getränke. Alle Einweg-Plastikflaschen für Milch, Milchmischgetränke oder weitere Produkte, die in diese Reihe fallen, kosten dann 25 Cent mehr. Selbstverständlich kann dieses Geld anschließend am Pfandautomat zurückgeholt werden.

Eine Änderung, welche die Deutsche Umwelthilfe (DUH) begrüßt. Denn so fördere man Recycling von noch mehr Flaschen und somit auch den Schutz der Umwelt. Der DUH geht die Änderung allerdings nicht weit genug!

Tetra Pak außen vor

Sie würde es gerne sehen, wenn bei Aldi, Kaufland, Edeka und Co. noch eine weitere Sorte Getränke mit dem Pfand-Zeichen versehen wird. Denn Tetra Paks kommen nach wie vor um dieses herum und müssen somit nicht speziell entsorgt oder recycelt werden.

Laut der Umwelthilfe landen dadurch rund 34 Prozent der Kartons im Restmüll oder (noch schlimmer) in der Natur. Daher fordert sie jetzt sogar die Regierung auf, Tetra Paks in die Pfandregelung zu integrieren. Die Aussicht auf Erfolg lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Aldi, Kaufland und Co.: So lange gibt es Pfand schon

Die Pfandregelung, wie wir sie aus den Supermärkten und Discountern heute kennen, gibt es bereits seit 2003. Damals wurde eine Pfandpflicht für Mineralwasser, Bier und kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke eingeführt. Seitdem wurde das System immer mal ausgeweitet. Demnächst zählt eben auch Milch dazu.