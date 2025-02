Lidl und Kaufland senken die Preise – DAFÜR zahlen Kunden ab sofort weniger

Kunden von Lidl und Kaufland können sich freuen, denn die beiden Lebensmittelhändler kündigen eine Preissenkung an. Die billigeren Preise sind auch nicht nur ein befristetes Angebot, sondern sollen dauerhaft gelten.

In einer Pressemitteilung kündigt die „Schwarz-Gruppe“ an, dass in ihren Supermarktketten Lidl und Kaufland die Strompreise an den Schnellladesäulen gesenkt werden. Kunden mit einem E-Auto können also in Zukunft ihr Auto deutlich billiger aufladen.

Lidl und Kaufland: Preis senkt von 65 Cent auf 47 Cent

Bei den zwar seltenen, aber leistungsfähigen Ladesäulen mit 150 kW oder mehr Ladeleistung sinkt der Preis je Kilowattstunde auf 47 Cent. Zuvor mussten Kunden von Kaufland und Lidl 65 Cent pro Kilowattstunde zahlen.

Bei den verbreiteten DC-Säulen ab 59 kW zahlen Kaufland- und Lidl-Kunden zukünftig nur noch 44 Cent, statt der vorherigen 48 Cent. Nur der Preis für die AC-Ladesäulen, die üblicherweise bis zu 22 kW bereitstellen, ändert sich nicht. Wie „T-Online“ mitteilt, bleibt der Preis weiterhin bei 29 Cent je Kilowattstunde.

Wer sein E-Auto bei Kaufland oder Lidl laden möchte, benötigt lediglich die App von einem der beiden Supermarktketten. Sobald die Kunden ihre Bankverbindung verifiziert haben, können sie über die App ganz bequem freie Ladesäulen suchen. Diese kann man dann für den Ladevorgang freischalten und die Bezahlung genehmigen. Es ist auch möglich, die App von Lidl für einen Kaufland-Parkplatz zu verwenden.

Weitere Ladestationen sind in Planung

Das Unternehmen teilt in einer Pressemitteilung mit, dass die Preissenkung auch „dauerhaft“ gelten soll. Wie „T-Online“ berichtet, ist dies die erste Preisänderung, seitdem das Bezahlmodell im Jahr 2022 eingeführt wurde.

Mittlerweile bietet Lidl an über 700 Standorten Ladestationen an. Kaufland hat dagegen an insgesamt 340 Standorten Ladestationen installiert. Jedoch hat die Supermarktkette Ende des letzten Jahres angekündigt, dass momentan die Installation von mehr als 500 weiteren Schnellladepunkten in Planung ist.