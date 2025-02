Edeka & Rewe: Kunden greifen zu Einkaufswagen – damit haben sie nicht gerechnet

Discounter und Supermärkte arbeiten immer weiter daran, das Einkaufserlebnis für Kunden zu optimieren. Hier lautet das Motto nicht höher, schneller, weiter, sondern bequemer, einfacher und schneller. Und da können manchmal schon kleine Veränderungen eine große Wirkung haben.

Die Technologie entwickelt sich immer weiter. Inzwischen gibt es SB-Kassen und Barcodescanner in vielen Supermärkten und Discountern. Und dank KI wird nun auch bei Edeka und Rewe eine neue Technologie bei den Einkaufswagen getestet.

Edeka und Rewe testen KI-Einkaufswagen

Und zwar verfügt ein Edeka-Händler laut der „Lebensmittel Zeitung“ nun über Einkaufswagen mit Tablets, die Kunden durch KI-Unterstützung durch den Markt führen. Das israelische Start-up Catch hat eine Technologie entwickelt, die handgeschriebene Einkaufszettel digitalisieren kann. Das System scannt die Produkte und navigiert den Kunden direkt zu dem entsprechenden Regal. Somit spart sich der Kunde langes Suchen oder nerviges Erfragen beim Mitarbeiter.

Seit drei Monaten können Kunden in dem Edeka-Markt am Eichborndamm in Berlin-Reinickendorf die modernen Einkaufswagen bereits testen. Und laut dem Edeka-Kaufmann Sören Görse sei das Feedback durchaus positiv. Auch in einer Rewe-Filiale in Köln-Bickendorf wird bereits seit dem Frühjahr 2023 mit einem ähnlichen Testmodell gearbeitet.

Digitaler Einkaufszettel und mehr

Doch wie das Branchenmagazin weiter berichtet, soll es bei den aktuellen KI-Einkaufswagen noch eine Erweiterung geben. Demzufolge plane Catch den Service um ein Retail-Media-Angebot zu erweitern. Anhand von Einkaufsverhalten und Tageszeit analysiert das System personalisierte Werbeangebote und Coupons. Das Unternehmen verspricht aber, dass die Anonymität der Verbraucher gewahrt bleibe.

Es ist nicht das erste und einzige Mal, dass Edeka neue Einkaufswagen-Technologien testet. In der Edeka-Region Minden gibt es bereits seit Jahren den Easy Shopper. Hier haben Kunden die Möglichkeit ihre Ware direkt am Einkaufswagen zu scannen. An den entsprechenden Kassen muss nur noch gezahlt werden, ohne lästiges Ein- und Auspacken.