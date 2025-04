Lidl: Neue Bargeld-Regel an der Kasse – Kunden merken es sofort

Dass man bei Supermärkten und Discountern wie Kaufland, Rewe, Aldi oder Lidl an der Kasse nicht nur Einkäufe bezahlen, sondern auch Bargeld abheben kann, ist weithin bekannt. Gerade in Zeiten, in denen aufgrund der Popularität von Online-Banking immer mehr Geldautomaten abgebaut oder Bankfilialen geschlossen werden, ist die Supermarkt-Kasse als Bargeld-Lieferant für Kunden umso wichtiger.

Doch Lidl & Co. wollen natürlich nicht nur Bargeld aushändigen, sondern auch ihre Produkte verkaufen. Deshalb gibt es bei allen Supermärkten und Discountern eine festgeschriebenen Mindesteinkaufswert, der erreicht werden muss, um Bargeld abheben zu dürfen.

Bei Lidl betrug dieser Einkaufswert bisher 5 Euro – doch wie „Bild“ erfuhr, ändert sich jetzt.

Neue Bargeld-Regeln an Lidl-Kasse

Ab Dienstag (8. April) gelten an der Lidl-Kasse neue Regeln: Fortan reicht bereits ein Einkaufswert von nur 99 Cent aus, um die Bargeld-Abhebung an der Discounter-Kasse freizuschalten. Da reicht oftmals schon ein einzelnes Brötchen oder eine Flasche Cola aus!

Die neue Regel gilt in allen 3.250 Lidl-Filialen in Deutschland. Und sie ist ein deutliches Signal an Discounter-Konkurrent Aldi Nord – dort wurde der Mindesteinkaufswert für die Bargeld-Abhebung bereits im Oktober 2024 auf 1 Euro herabgesenkt. Lidl setzt seine Grenze nun demonstrativ nochmal einen Cent tiefer an – während Aldi Süd weiter auf der 5-Euro-Marke beharrt.

Das Oberlimit ist dagegen quasi überall gleich: Mehr als 200 Euro Bargeld dürfen Kunden an der Supermarkt-Kasse nicht abheben.

Lidl unterstützt künftig auch Kredit- und Debitkarten

Bargeld-Abhebungen sind bei Lidl aktuell mit Girokarten möglich, künftig aber auch mit Kredit- und Debitkarten (Visa und Mastercard). Diesbezüglich herrschen an Lidl- und Aldi-Kassen dann gleichwertige Bedingungen für Kunden, die Geld abheben wollen.

Doch es geht auch noch billiger: Bei dm, Edeka, Globus, Müller, Penny und Rewe kann man bereits ab einem Einkaufswert von lediglich 1 Cent an der Kasse Bargeld abheben.