Lidl-Mitarbeiter drehen kurioses Video – Kunden achten nur auf ein Detail

Ob der Dubai-Schokoladen-Trend oder die zahlreichen Rezepte für Bananenbrot – immer wieder lösen Instagram, TikTok & Co. Trends und regelrechte Verkaufswellen von Produkten aus. Logisch, dass auch Supermärkte und Discounter die Apps nutzen, um die Kundenbindung zu stärken und ihre Produkte zu bewerben.

Auch ein Mitarbeiter von Lidl zeigt immer wieder Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Doch bei einem seiner Videos achten alle Kunden nur auf ein Detail.

Lidl-Mitarbeiter drehen Lip-Sync-Video – Fans achten nur auf ein Textilstück

Mit viel Spaß und Humor möchte der Influencer „Familie_Kublik“ mithilfe von Instagram-Videos mehr von seiner Arbeit bei Lidl zeigen. Dabei wird immer wieder deutlich, dass er und seine Kollegen nicht nur ein Team, sondern vor allem Freunde sind. Sie lassen es sich nämlich nicht nehmen, auch mal vor die Kamera zu treten – um zu tanzen oder zu singen. So nahmen sie zuletzt ein Lip-Sync-Video auf – das ist eine Art Videoaufnahme, bei der man nur die Lippen passend zur Tonspur bewegt, ohne laut zu singen.

In dem Instagram-Beitrag vom 5. Februar konnten die Fans den Song „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd hören, während der Influencer und ein weiterer Mitarbeiter vor der Kamera nicht nur den Mund passend zu den Liedzeilen bewegten, sondern auch tanzten. Allerdings nicht auf einer Bühne, sondern in einem Kühlraum. Passend dazu war ihr Mikrofon ein Eis am Stiel, das an einem Seil befestigt von der Decke baumelte.

„So eine möchte ich auch“: Mütze löst Begeisterung aus

Sie trugen auch – angepasst an die kalte Atmosphäre – dicke Winterjacken, Handschuhe und sogar Fellmützen. Genau diese Kopfbedeckung sorgte für viele Kommentare unter dem Instagram-Video: Die winterliche Fliegermütze hatte nämlich nicht nur ein kuscheliges Innenfell und war beige, in der Mitte prangte auch das Lidl-Logo.

„Warum habt ihr so coole Mützen?“, fragte so ein neugieriger Nutzer. Auch ein weiterer Instagram-User wollte wissen: „Wo kann man die Mützen erwerben?“ Mit dem Wunsch waren sie wohl nicht alleine, denn auch eine andere Person meint: „Die Mützen sind top. So eine möchte ich auch.“

Ob es die Mütze irgendwann als Merchandise in den zahlreichen Lidl-Filialen geben wird, lässt der Influencer allerdings offen. Es bleibt also spannend für alle Fans.