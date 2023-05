Lidl: Schock-Nachricht für Fans DIESER Leckereien – Regale bleiben leer

Großer Schock für Lidl-Kunden am Süßigkeiten-Regal! Naschkatzen müssen jetzt ganz stark sein, denn eine beliebte Leckerei ist bei dem Discounter aus dem Sortiment geflogen.

Wer Goldbären, Maoam und andere Süßigkeiten von Haribo bei Lidl einkaufen möchte, der wird bitter enttäuscht werden: Der Hersteller hat die Lieferung an den Discounter derzeit eingestellt!

Lidl und Haribo im Preis-Streit

Lidl und Haribo werden sich nicht über den Preis einig. „Es stimmt, dass Sie unsere Produkte derzeit bei Lidl nicht im Regal finden“, erklärt ein Haribo-Sprecher gegenüber RTL. Auch wurde bestätigt, dass Haribo von Lidl einen höheren Preis fordert.

Eine ähnliche Situation gab es bereits im Jahr 2020: Auch da konnte man sich nicht einigen – und Lidl warf die Haribo-Produkte kurzerhand aus dem Sortiment. „Temporäre Auslistungen sind ein bekanntes taktisches Mittel, um Druck auf den Lieferanten zu erhöhen“, teilte der Hersteller damals gegenüber der „Lebensmittel-Zeitung“ mit.

Nicht nur Lidl hat dieses Problem

Ein weiteres bekanntes Beispiel ist der Streit zwischen Mars und Edeka. Edeka will die Preiserhöhungen von Mars nicht akzeptieren. Deswegen stellte das Unternehmen die Belieferung von Edeka komplett ein. Kunden finden derzeit also zum Beispiel kein Bounty, Snickers, Twix, Ben’s Original oder Mirácoli-Nudeln in den Regalen des Supermarktes vor.

„Wir haben aktuell 17 Konzerne, die uns nicht beliefern“ sagte Edeka-Chef Markus Mosa erst kürzlich. Dazu zählen neben Mars auch Giganten wie Procter & Gamble sowie Teile von Henkel, Schwartau und Unilever.

Streit zwischen Haribo und Lidl könnte andauern

Wie die „Wirtschaftswoche“ berichtet, könnte der Streit zwischen Lidl und Haribo länger dauern. Haribo könnte derzeit mehr verkaufen, als es produziert. Lidl gehört zwar zu den größten Kunden, aber eine längere Auseinandersetzung könnte man durchaus aushalten.