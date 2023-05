Lidl-Kunden verzweifeln – schuld ist dieses Problem beim Discounter

Für dieses Phänomen haben viele Kunden von Lidl einfach kein Verständnis. Es geht um Aktionsware, den Online-Shop und Filial-Flyer. Aber eins nach dem anderen.

Fast jede Woche hat Lidl einige Aktionswaren im Angebot. Haushaltsartikel, Elektronikware, Kleidung, Nahrungsmittel oder Pflegeprodukte – der Discounter präsentiert seinen Kunden regelmäßig Sonderangebote zu Produkten aus nahezu allen Bereichen des alltäglichen Gebrauchs. Die Angebote sind bei vielen Kunden sehr beliebt. Doch sie bringen auch ein großes Problem mit sich.

Lidl-Kunden sind verwirrt

In seinen Filial-Flyern kündigt Lidl bereits eine Woche vor dem Verkaufsstart in den Filialen die jeweiligen Sonderaktionen an. Was viele Kunden immer wieder verärgert: Noch bevor sie die Ware im Laden kaufen können, ist die Ware im Online-Shop von Lidl häufig schon ausverkauft.

Auf der Facebook-Seite von Lidl häuften sich zuletzt die Beschwerden. So schrieb eine Kundin: „Ich finde es echt enttäuschend, dass Angebote, die ab Montag gelten, bereits sonntags online nicht mehr verfügbar sind. Entweder ist da das Kontingent mehr als falsch disponniert oder es handelt sich um Lockangebote. Ich glaube nicht, dass ich mir morgen um 7 Uhr die Mühe mache, in der Filiale vor Ort nachzusehen, ob passende Größen da sind. Ich vermute nämlich, dass ich da nur Zeit und Sprit vergeude.“

Lidl reagiert

Die Erklärung von Lidl: „Unsere Online-Artikel sind ab Veröffentlichung des Filial-Flyers bestellbar. Somit kannst du die Artikel bei www.lidl.de bereits eine Woche vor dem Aktionsdatum bestellen. Daher ist es möglich, dass zum Aktionsdatum in den Filialen einige Artikel in unserem Onlineshop bereits ausverkauft sind.“

Die Kundin ist beileibe nicht die einzige, die negative Erfahrungen mit den beworbenen Sonderaktionen hat. Immer wieder melden Kunden, dass sie zum Zeitpunkt der Ladenöffnung am Tag des Verkaufsstarts in die Filialen gehen – nur um enttäuscht festzustellen, dass die angepriesene Aktionsware nicht verfügbar ist.

Lidl äußert sich

Lidl teilt dahingehend mit: „Für jede Aktion bestimmen wir den Bedarf der jeweiligen Produkte auf Grundlage zahlreicher Faktoren wie beispielsweise unserer Erfahrungswerte aus vergleichbaren früheren Aktionen. So stellen wir sicher, dass wir den Kunden die Artikel in angemessener Bevorratung während des gesamten Aktionszeitraums anbieten können. Es ist natürlich unser Ziel, allen unseren Kunden jederzeit die beworbenen Aktionswaren anbieten zu können.“

Und weiter: „Aufgrund einer unerwartet hohen Nachfrage kann es jedoch sein, dass einzelne Artikel bereits im Laufe des ersten Angebotstages in vielen Filialen und online ausverkauft sind. Wir bedauern das außerordentlich und werden zukünftig versuchen, die Mengen unserer Aktionswaren zu optimieren.“