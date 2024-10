Lidl will Preise für immer (!) senken – es kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt

Discounter wie Lidl, Aldi & Co. erfreuen sich bei Kunden großer Beliebtheit. Schließlich sind die Preise für Lebensmittel und andere Produkte des täglichen Lebens dort meist niedriger als bei der Konkurrenz.

Nun hat Lidl angekündigt, die Preise für einige ausgewählte Artikel nochmals herabzusenken – und das nicht nur im Rahmen einer Aktion, sondern als dauerhafte Änderung. Sprich: Für immer!

Der ein oder andere Kunde wird sich jedoch sicherlich bei dem Gedanken ertappen, dass das Timing hierfür auch hätte besser sein können…

Lidl senkt Preise dauerhaft

Ab Donnerstag (31. Oktober) senkt Lidl bei mehreren Süßigkeiten die Preise – genauer gesagt bei der Lidl-Fruchtgummi-Eigenmarke „Sweet Corner“ und bei vielen namhafteren „Haribo“-Produkten. Um bis zu 14 Prozent sollen die Preise runtergehen.

Einige Beispiele für die gesunkenen Preise liefert der Discounter in seiner Pressemitteilung gleich mit:

Sweet Corner Bunte Bärchen, 300 Gramm: 1,19 Euro (vorher 1,29 Euro)

Sweet Corner Tropische Früchte, 300 Gramm: 1,19 Euro (vorher 1,39 Euro)

Sweet Corner Magica, 300 Gramm: 1,19 Euro (vorher 1,39 Euro)

Haribo Tropifrutti/Phantasia, 340 Gramm: 1,49 Euro (vorher 1,69 Euro)

Haribo Golbären, 340 Gramm: 1,49 Euro (vorher 1,69 Euro)

Haribo Color-Rado, 340 Gramm: 1,49 Euro (vorher 1,69 Euro)

Eine Preissenkung, die sich sicherlich auf dem Kassenzettel bemerkbar machen wird. Doch mit Blick auf den Kalender erscheint der Zeitpunkt dafür doch etwas unpraktisch gewählt.

Lidl mit kurzfristiger Halloween-Aktion

Denn Lidl selbst bewirbt die Fruchtgummi-Preissenkung mit den Worten: „Passend zu Halloween sorgt Lidl in Deutschland für was Süßes.“ Keine Frage: Wer den verkleideten Kindern an Halloween ein paar Süßigkeiten überreichen will, der freut sich, wenn er dafür nicht so tief in die Tasche greifen muss.

Doch der Lidl-Rabatt gilt ja erst ab dem 31. Oktober. Man müsste also erst warten, bis wirklich Halloween ist, um dann von den verbilligten Süßigkeiten zu profitieren. Wer die Lidl-Fruchtgummis also wirklich gezielt für Halloween kaufen will und zur spontanen Sorte Mensch gehört, der kann auch am 31. Oktober erst zuschlagen und die Süßigkeiten bereits zwei Stunden später an kleine Vampire, Hexen und sonstige Gruselgestalten weiter verteilen.

Wer sich allerdings entschieden hat, ein paar Tage zuvor bereits auf Vorrat einzukaufen, der zahlte womöglich bis zu 14 Prozent zusätzlich. Da dürfte der ein oder andere Kunde nun bestimmt verärgert in den Prospekt schauen – und sich denken: „Warum hat mir das denn keiner früher gesagt?“.