Lidl-Kunde verrät irren Spartrick – so kommst du an zahlreiche Gutscheine für den Discounter

Ein Lidl-Kunde entdeckte einen ganz besonderen Adventskalender – nicht mit Dubai-Schokolade oder anderen geschmacklichen Extravaganzen gefüllt, sondern mit Gutscheinen. Aber nicht nur das! Er bekam auch direkt eine äußerst ungewöhnliche Idee.

Was zunächst wie ein klassisches Lidl-Schnäppchen aussieht, entpuppt sich für den findigen Käufer als potenzielle Goldgrube.

Lidl: Adventskalender als XXL-Spartrick?

Der Kunde, der sich scheinbar im finanziellen „Lidl-Paradies“ wähnte, stieß auf Adventskalender für nur 5,37 Euro pro Stück – und das mit einem Gutschein über mindestens 10 Euro für den nächsten Einkauf! Seine Idee? Ganz einfach: Viele Kalender kaufen, Gutschein einlösen, mehr Kalender kaufen, wieder Gutschein einlösen.

In seiner Rechnung verdoppelte sich der Wert seines Geldes schneller als man „Frohe Weihnachten“ sagen kann. Kurz entschlossen kaufte er alle 16 Kalender, die noch im Regal lagen. Die Rechnung: 85,92 Euro für 16 Kalender, die ihm insgesamt 160 Euro an Gutscheinen einbrachten.

+++ Lidl-Kundin soll plötzlich 45.000 Euro zahlen – der Grund macht sauer +++

Ein echtes „Money Glitch“-Szenario! Aber das war erst der Anfang. Der Plan des Reddit-Nutzers? Einfach immer mehr Gutscheine in neue Kalender investieren, bis er „Millionär“ mit Lidl-Gutscheinen ist. Seiner Idee nach würde er mit jedem Kalenderkauf doppelt so viele Gutscheine sammeln – bis ihm der gesamte Lidl-Einkauf in die Hände fällt. Ein wahrer Adventstraum!

Die Reddit-Community war natürlich sofort Feuer und Flamme. Doch einige realistische Stimmen bremsten den Enthusiasmus des scheinbaren Schnäppchengenies. Ein Nutzer gab zu bedenken, dass er dafür erst einmal 100.000 Restkalender finden müsse. „Da musst du 6250 Läden abklappern – das sind doppelt so viele wie es in Deutschland gibt“, spottete er. Ein anderer User witzelte: „Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, und was ist mit den Mobilitätskosten?“ So ganz konnte man sich dem Charme der „Money Glitch“-Idee jedoch nicht entziehen. „Die Idee ist witzig“, gab er zu.

Lidl: Mit Adventskalender zum Millionär

Doch der Lidl-Kunde ließ sich nicht entmutigen. Die Ziele waren hochgesteckt: „Nach 32 Runden habe ich 21,5 Milliarden Euro verdoppelt. Dann müsste Lidl eigentlich mir gehören“, träumte er weiter.

So träumt er: „Mit lediglich 5 Euro Anfangsinvestition müsste sich pro Runde die Menge an Lidl-Gutscheinen verdoppeln lassen. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 40 Euro, 80 Euro, 160 Euro, … vorausgesetzt es sind ausreichend Restbestände an Kalendern vorhanden, wäre man nach 18 Runden umtauschen bereits Lidl-Einkaufsgutschein-Millionär! (5 Euro * 218 = 1,3 Millionen Euro an Lidl-Gutscheinen). Und das bei 5 Euro Anfangsinvestition!“

Hier kannst du sehen, um welchen Adventskalender es sich handelt:

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So bleibt am Ende nur eine Erkenntnis: Manchmal ist es die beste Strategie, es mit einem Lächeln zu nehmen und sich über kleine, aber feine Deals zu freuen. Ob seine Strategie aufgeht, weiß er selbst nicht, betont aber: „Bei mir haben sie sich gefreut, dass ich die restlichen 16 Stück mitgenommen habe.“ Im Sine: Viel Spaß beim Süigkeiten Essen und Einkaufen.