Lidl-Kunden entdecken Mega-Angebot – doch dahinter steckt fieser Betrug

Sparen ist während der anhaltenden Inflation eine schwierige Aufgabe. Da freuen sich natürlich die Kunden, wenn sie bei Lidl etwas bekommen können, wofür sie nicht bezahlen müssen. Gewinnen will schließlich jeder gerne.

Doch das wissen die Betrüger auch und nutzen die Situation für sich. So versuchen es Cyberkriminelle in jüngster Zeit immer öfter, über falsche Gewinnspiele an die Daten der Kunden zu kommen. Dafür geben sie sich als der Discounter Lidl aus und locken somit viele Kunden auf ihre Fake-Seiten.

Lidl: Vorsicht vor Fake-Gewinnspielen!

Lidl-Kunden und Schnäppchen-Jäger müssen immer mehr aufpassen, worauf sie im Internet klicken und wo sie ihre Daten eingeben. So kommt es immer öfter vor, dass auf Facebook oder anderen Social-Media-Plattformen Gewinnspiele auftauchen, die vermeintlich vom Discounter stammen.

So macht zurzeit die Seite „LIDL Fans“ auf Facebook auf sich aufmerksam. In einem Post vom 20. Oktober kündigt diese an, zum 90. Geburtstag des Discounters „besondere Geschenktüten“ zu verschenken. Die Nutzer müssen einfach nur den Post teilen und „Fertig“ in die Kommentare schreiben. Danach geht es allerdings noch weiter. Es wird eine Registrierung verlangt und man muss seine E-Mail-Adresse eingeben.

Am 8. November finden sich unter dem Gewinnspiel bereits knapp 300 Kommentare und der Beitrag wurde fast 500 Mal geteilt. Offensichtlich sind den Betrügern so einige Menschen auf den Leim gegangen. Übrigens bietet die gleiche Seite seit Neuestem auch iPhones an. Ein noch viel verlockenderes Geschenk…

Discounter stellt klar: Das ist Fake

Der Discounter stehe mit der genannten Facebook-Seite „in keiner Verbindung“, versichert ein Unternehmenssprecher gegenüber dieser Redaktion. Es handele sich dabei eindeutig um ein „Fake-Gewinnspiel“. Wenn du also an einem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann besser über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Discounters. Die sind an dem blauen Haken hinter dem Namen erkennbar.

Zum Vergleich, die oben genannte Seite hat keinen solchen Haken und auch nur 14 „Gefällt mir“-Angaben sowie 58 Follower. Da sollte dir schnell aufgehen, dass es sich dabei nicht um die offizielle Facebook-Seite des Discounters handeln kann. Zudem steht beim Steckbrief auch noch „Supermarkt“, was Lidl nun mal nicht ist. Auch enttarnen die zahlreichen Rechtschreibfehler auf der Seite die Betrüger.

Der Sprecher hat zudem noch eine Warnung für die Kunden, die an Gewinnspielen interessiert sind: „Wir empfehlen unseren Kunden, keine Webseiten oder E-Mails, die mit dem Fake-Gewinnspiel im Zusammenhang stehen, zu öffnen und persönliche Angaben zu hinterlegen.“ Das gilt somit nicht nur für die genannte Fake-Seite, sondern auch für alle ähnlichen Betrugsversuche.