Perfekt fürs Festival? Action-Kunden zerreißen Aktions-Artikel in der Luft

Der Sommer hat begonnen und damit auch die Festival-Saison. Vor allem in NRW findet im Moment quasi jedes Wochenende ein neues Festival statt, zu dem die Musik-Fans strömen. Ob Parookaville, Juicy Beats oder Olgas Rock – die Auswahl ist schier endlos. Natürlich dürfen praktische Gadgets von Action, Amazon und Co. da nicht fehlen.

Der Non-Food-Discounter Action will immer wieder mit neuen Waren bei seinen Kunden punkten. Als Reaktion auf die Festival-Saison bewirbt das Unternehmen nun ein Produkt, das eigentlich als praktisches Festival-Gadget gedacht ist: ein Solarpanel. Doch Kunden scheinen so gar nicht begeistert von dem Angebot zu sein.

Action bewirbt Produkt – Reaktion der Kunden spricht Bände

Auf der Social-Media-Plattform Facebook kündigt Action das Angebot an: „Strom, wann und wo du ihn brauchst“, heißt es in dem Beitrag. „Dieses neue Solarpanel ist ideal für unterwegs, im Urlaub oder auf Festivals“, verspricht das Unternehmen und hofft offenbar, Zustimmung bei den Kunden zu bekommen. Die sehen das allerdings anders.

In den Kommentaren zerreißen die Kunden das neue Action-Produkt quasi in der Luft. „Finger weg von solch nem billig Müll“, wütet ein User beispielsweise. „8 Watt. Na viel Spaß, wenn dann in einem Jahr das Telefon mal voll ist“, schreibt ein anderer ironisch und scheint mit seiner Meinung nicht alleine zu sein. „Das reicht bei Weitem nicht aus“, stimmt ein dritter User ihm zu.

„Bloß nicht kaufen“

Ein Kunde gibt an, das Solarpanel bereits gekauft zu haben. „Nach zwei Tagen zurückgeschickt. Zum Handy laden dauert es acht Stunden oder mehr. Bloß nicht kaufen. Viel zu schwach“, beschwert er sich. Es findet sich allerdings auch positive Resonanz in den Kommentaren: „Das Ding ist ja nicht dazu da, um bei seinem Energielieferanten zu kündigen!“, antwortet ein User beispielsweise. Das Solarpanel sei „eher was für ne Power Bank zum ’nebenher‘ laden. Will man was Vernünftiges haben, dann muss man eben Geld in die Hand nehmen“.

Wahrscheinlich hat der User recht, dass man für wenig Geld auch nur weniger Leistung erwarten kann. Das Solarmodul bei Action kostet schließlich auch nur 8,95 Euro und liegt damit eher in der unteren Preisklasse. Ob es einem das Geld wert ist, muss schließlich jeder für sich selbst entscheiden!