Lidl-Filialleiter macht Ekel-Fund – Kunden entsetzt

Da will man eigentlich nur Werbung für das eigene Geschäft machen und plötzlich stößt man auf sowas. Ein Lidl-Filialleiter hat in den Regalen seines eigenen Marktes eine widerliche Entdeckung gemacht.

+++ Lidl-Kunde öffnet Schokolade – was er dann sieht, bringt ihn völlig aus der Fassung +++

Wie kann das sein, fragt er sich und mag es kaum glauben. Das muss er sofort der Lidl-Kundschaft erzählen.

Lidl-Filialleiter mit Ekel-Fund

Der unter dem Namen „der.filialleiter“ auf TikTok bekannte Creator und Lidl-Mitarbeiter hat für ein neues Video einmal die Zahnpasta im Discounter unter die Lupe genommen. Dabei musste er Erschreckendes feststellen: Viele der Markenprodukte sind gar nicht vegan.

Auch interessant: Lidl-Kunde öffnet Schokolade – was er dann sieht, bringt ihn völlig aus der Fassung

„Was kann denn an Zahnpasta nicht vegan sein?“, fragt er sich und recherchiert nach. Die Antwort löst bei ihm und vielen seiner Follower Ekel aus. Ihhh, da ist doch tatsächlich Gelatine drin. „Wirklich.“ Offenbar enthalten einige Zahnpasten Glycerine, die aus tierischen Fetten gewonnen werden, oftmals aus Schweinefett. Das sorgt für die Konsistenz.

Lidl-Filialleiter deckt Übles über Zahnpasta auf

Doch nicht nur das, so können mitunter auch schädliche Stoffe in den Zahnpasten enthalten sein, wie etwa künstliche Süß- und Farbstoffe oder Aromen und Natriumlaurylsulfat, selbst antimikrobielle Mittel und andere Verdickungsmittel stecken darin. Die Lidl-Kunden sind darüber entsetzt.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ach du meine Güte“, kann es eine TikTok-Nutzerin kaum glauben. „Unmöglich, was die Industrie alles verwenden darf.“ Andere sind allerdings bereits darüber informiert. „Leider fast überall drin, auch in mehr Lebensmitteln als viele wissen, auch in Kosmetik“, ergänzt eine Nutzerin.

Lidl: Eigenmarke ist vegan

Der Lidl-Filialleiter zeigt allerdings eine Alternative für alle Veganer auf und macht Werbung für die Eigenmarke „Dentalux“. „Wenn ihr keinen Bock habt auf tierische Abfallprodukte, dann greift zu der Lidl-Eigenmarke, denn die ist komplett vegan“, verkündet er. Diese hat 2022 auch von der Stiftung Warentest zumindest eine 2,3 und damit eine gute Bewertung erhalten. Im Test wurden vor allem das darin enthaltene Fluorid und der günstige Preis hervorgehoben.

Allerdings kritisieren viele Kunden den Fluorid-Zusatz, da dieser in größeren Mengen eine toxische Wirkung hat. Vor allem Kinder könnten die Paste versehentlich herunterschlucken und dadurch zu viel Fluorid aufnehmen. Für sie wäre eine Alternative ohne Fluorid daher besser.