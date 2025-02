Lidl-Filialen sehen plötzlich ganz anders aus – daran müssen Kunden sich gewöhnen

Viele Lidl-Kunden kennen es: Jeden Montag und Donnerstag gibt es neue Nonfood-Angebote – von Mode über Werkzeug bis hin zu Spielzeug und Küchenutensilien. Doch oft wird der Einkauf zum Abenteuer, wenn man die Regale nach den wöchentlich wechselnden Schnäppchen durchsuchen muss.

Doch damit soll bald Schluss sein, denn der Discounter will mit einem neuen Konzept mehr Struktur in die Filialen bringen – und das könnte das Einkaufserlebnis grundlegend verändern.

Mode, Sport, Parkside & Co.: Lidl will auf „Bedürfniswelten“ setzten

Denn laut „Lebensmittel Zeitung“ hat Benjamin Steeb, Bereichsleiter Einkauf bei Lidl, ein neues Konzept für mehr Übersichtlichkeit entwickelt. Ziel ist es, die Regale nicht nur effizienter, sondern auch attraktiver zu gestalten. Doch was genau verbirgt sich hinter dem neuen Konzept? Nun, Lidl will sogenannte „Bedürfniswelten“ einführen.

Diese thematisch geordneten Bereiche sollen dafür sorgen, dass die Kundinnen und Kunden die gewünschten Artikel viel schneller finden. Wo früher wild durcheinander gewürfelte Angebote standen, könnten farbige Displays am Anfang der Gänge gezielt auf die aktuellen Angebote hinweisen.

+++ Viele Kunden aus NRW betroffen: Lidl warnt vor eigener Ware – bloß nicht dieses Produkt kaufen +++

In den Regalen daneben sollen dann die Produkte stehen, die thematisch dazu passen – zum Beispiel Artikel aus dem Restsortiment der vergangenen Wochen. So könnten dich folgende sechs „Bedürfniswelten“ erwarten:

„Parkside“: Alles für Heimwerker und Gartenfreunde: Werkzeuge, Maschinen und mehr Sport und Lifestyle: Von Sportkleidung bis zu Fitnessgeräten Mode Kinderwelt Küche und Haushalt Wohnen und Einrichten

Lidl: Neue Filiale wird in Baden-Württemberg getestet

Übrigens: In einer Test-Filiale in der Nähe von Neckarsulm wird das neue System bereits großflächig getestet – und wenn es gut läuft, könnte es bald in allen Märkten Einzug halten. Dabei wird in der baden-württembergischen Pilotfiliale im großen Stil getestet – aufsage und schreibe 64 Regalmetern!

Ob das Konzept für alle Lidl-Filialen übernommen wird, ist allerdings noch nicht sicher. Vor allem kleinere Discounter-Standorte könnten mit Platzproblemen zu kämpfen haben, ssodass eine Anpassung des Konzepts notwendig werden könnte. Es bleibt also spannend, ob sich die Kunden bald überall auf ein neues Einkaufserlebnis freuen können.