Lidl-Kunden laufen wegen Feuerwerk Sturm – Mitarbeiter muss sofort eingreifen

Es scheint, als würde gerade ein neuer Trailer für die koreanische Serie „Squid Game“ gedreht, denn zahlreiche Menschen rennen mit leeren Einkaufswagen umher. Auslöser der Hysterie ist aber keine Serie, sondern Silvester.

Die Lidl-Kunden stürmen den Laden wegen der Feuerwerkskörper, es kommt sogar zu Schlägereien! Nun müssen die Mitarbeiter einschreiten.

Lidl: Kurz vor Silvester – Böllerverkauf sorgt für Kunden-Wahnsinn

Denn seit dem 28. Dezember dürfen Feuerwerkskörper der Klasse F2, also Pyrotechnik, nur noch an den letzten drei Werktagen des Jahres verkauft werden. Da Silvester in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt und sonntags die Geschäfte geschlossen sind, nutzten die Silvesterfans den freien Tag, um früh aufzustehen.

Und früh ist gut, denn wie ein Instagram-Video zeigt, standen in vielen Städten schon Stunden vor Ladenöffnung die ersten Kunden mit ihren Einkaufswagen in der Schlange, die mit der Zeit immer länger wurde. Als die Discounter dann öffneten, drängten und schoben sich die Kunden durch den Eingang, um dann zu den Verkaufstischen zu sprinten. Viele Läden waren deswegen nach wenigen Minuten ausverkauft. Hier kannst du dir ein Video ansehen:

Und nicht nur das – ein weiterer Lidl-Mitarbeiter bestätigt den Wahnsinn in einem Video auf TikTok. Bereits um „4.45 Uhr saßen die Leute auf Klappstühlen“ vor den Türen – nach Ladenöffnung um 7.00 Uhr stürmten die Kunden den Laden. Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn wegen des Ansturms mussten die Mitarbeiter sogar „aus dem Lager verkaufen“.

Dabei wurde der gefüllte Karton in den Verkaufsraum gestellt und innerhalb weniger Minuten von den Menschen leer gekauft. Der Irrsinn für den Silvester-Kaufrausch schien kein Ende zu nehmen. „Es war verrückt. Verrückt!“, erinnert sich auch der Lidl-Mitarbeiter.

„Jeder soll was kriegen“ – Lidl-Mitarbeiter sorgt für Ordnung

Doch die Lidl-Mitarbeiter versuchen nicht nur, die Wünsche der Kunden zu erfüllen, sie versuchen offenbar auch, Streitigkeiten zu schlichten. Denn mitten im Silvesterchaos beschloss ein Mitarbeiter, für Ordnung zu sorgen. Er stellte sich vor die Kiste mit den Feuerwerkskörpern und verteilte geduldig die Artikel. Ganz nach dem Motto „Jeder soll was kriegen“.

Hier kannst du sehen, wie der Verkauf bei Lidl in geordneten Bahnen verläuft:

Kein Wunder, dass die User bei all diesem Chaos nur wenig positive Worte übrig haben. So schrieb eine Nutzerin: „Fremdschämen.“ Und auch eine andere Userin meinte: „Wie die Tiere. Ist das krank.“