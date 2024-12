Lidl: Experten schauen sich beliebten Snack genauer an – und machen einen fiesen Fund

Gerade bei all dem süßen Gebäck in der Weihnachtszeit ist dieser Snack eine gern gesehene Backzutat: Haselnusskerne. Man kann sie entweder in Reinform verspeisen – oder zur Verfeinerung von Plätzchen oder insbesondere Schoko-Gebäck verwenden. Kein Wunder, dass sie daher auch fest ins Sortiment der Alltags-Discounter und -Supermärkte gehören.

Einer davon ist Lidl. Der Discounter verkauft sogar das ein oder andere Haselnusskern-Produkt unter der persönlichen Eigenmarke. Blöd nur, wenn ausgerechnet dieser hauseigene Artikel bei der Experten-Untersuchung alles andere als gut abschneidet.

Lidl-Haselnusskerne fallen bei Test durch

Die Experten von „Öko-Test“ haben den Lidl-Artikel „Belbake Haselnusskerne naturbelassen“ unter die Lupe genommen – und das Urteil ist vernichtend: „Ungenügend“ – Schulnote 6! Bei der Begründung dreht es einem den Magen um.

Bei den Haselnusskernen wurde sicht- und messbarer Schimmel nachgewiesen. Von einem „erhöhten“ Gehalt an Schimmelpilzen ist die Rede. Ob sich diese auch auf den Geschmack der Haselnusskerne auswirken, wagen die „Öko-Test“-Experten nicht zu sagen – da sie den Schimmel ja mit bloßem Auge erkannten, wollten sie nicht zwingend für einen Geschmackstest zugreifen.

Schimmel bei Lidl-Eigenmarke nachgewiesen

„Öko-Test“ informierte natürlich umgehend Lidl – worauf der Discounter ein eigenes Gutachten vorlegte. Dieses besagte, dass man bei anderen Haselnusskernen derselben Charge weder bei der Untersuchung noch vor der Abfüllung Schimmel erkennen konnte. Doch „Öko-Test“ beharrt auf seiner Warnung.

Schließlich hatten die Experten ja bei ihrer Artikelauswahl auch einfach nur blind ins Lidl-Regal gegriffen – somit „hätten die mit Schimmel belasteten Tüten genauso gut in jedem Haushalt landen können“, heißt es auf der „Öko-Test“-Webseite. „Aus unserer Sicht muss sowas vermieden werden. „