Lidl, Edeka und Co. mit Preis-Ansage: Lieblingsprodukte schon wieder teurer

Sei es das Deutschlandticket, die Strom- und die Benzinkosten oder auch die Preise der Lebensmittel in den Märkten wie Lidl, Edeka & Co. – vieles wird 2025 teurer. Jetzt sind auch drei weitere beliebte Waren (erneut) betroffen.

Welche Lebensmittel schon wieder bei Lidl, Edeka & Co. im Preis steigen, erfährst du hier.

Lidl, Edeka & Co.: Produkte werden 2025 deutlich teurer

Klimawandel, Ernteausfälle, Lieferkettenprobleme und die Nachwirkungen der Pandemie sind nur ein Teil des Problems. Hinzu kommen Währungseffekte und die Inflation. All das treibt die Preise für Lebensmittel und Trockenvorräte kräftig nach oben. Wer dachte, der Kaffee hätte 2024 schon genug an Preis zugelegt (34,3 Prozent!), muss sich jetzt auf noch höher steigende Kaffeepreise einstellen.

Denn insbesondere Länder wie Brasilien, einer der größten Kaffeeproduzenten weltweit, leiden laut „inFranken.de“ unter Extremwetterlagen wie Dürre und Frost. Die Ernte von Kaffeebohnen ist dadurch erheblich eingeschränkt, was das Angebot verringert – und die Preise nach oben schraubt.

Und als wäre das nicht genug, kommen auch die schwächelnde Euro-Währung und die teureren Importkosten hinzu, denn Kaffee wird in US-Dollar gehandelt. So könnte ein Pfund Arabica-Kaffeebohnen, das 2023 noch 2,50 US-Dollar gekostet hat, im Jahr 2025 über 4 US-Dollar kosten.

Butter, Zucker und Milch: Auch hier steigen die Preise

Doch damit nicht genug: Auch die Preise für Schokolade und Zucker steigen kräftig. Der Kakao-Markt leidet unter den gleichen extremen Wetterbedingungen, was die Produktionskosten in die Höhe treibt. Doch das ist noch nicht alles: Die Zuckerproduktion weltweit ging 2024 zurück – besonders in Indien, einem der größten Produzenten. Gleichzeitig wächst die Nachfrage durch die Lebensmittelindustrie. Und das werden die Kunden von Lidl, Edeka & Co. beim Preis zu spüren bekommen.

Was für Schokolade und Zucker gilt, trifft auch auf Milchprodukte zu. Höhere Energiepreise und gestiegene Kosten für Futtermittel lassen auch Milch und Butter teurer werden. Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Die Preise für Zucker und Süßwaren im Großhandel stiegen 2024 um 11 Prozent. Milchprodukte legten um 5,7 Prozent zu.

Um langfristig zu sparen, ist es ratsam, Kaffee und Schokolade in größeren Mengen zu kaufen, wenn diese Produkte im Angebot sind. Es ist auch immer eine gute Idee, die verschiedenen Preise der Supermärkte, Discounter und Online-Shops zu vergleichen, um das beste Angebot zu finden.