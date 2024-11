Lidl sorgt für Furore – es geht mal wieder um die Dubai-Schokolade

Eine Tafel Schokolade für 15 Euro? Vor ein paar Monaten hätte man dafür noch den Kopf geschüttelt. Heute campieren (!) Menschen vor den Läden und stehen stundenlang Schlange, um genau diesen Preis zu bezahlen. Klar ist, die „Dubai-Schokolade“ ist mehr als ein Snack – sie ist ein soziales Phänomen.

Doch bisher gibt es die trendige Süßigkeit nicht überall (und zu einem recht hohen Preis) zu kaufen. Nun sorgt Lidl erneut für Furore.

Lidl: Discounter bietet exklusives Dubai-Produkt an

Dubai-Schokolade hier, Dubai-Schokolade da – viele können es schon gar nicht mehr hören. Doch so schnell wird der Trend wohl nicht verschwinden, denn nicht nur auf den Weihnachtsmärkten in NRW – nein, auch in den Supermärkten wird die Schokolade mittlerweile angeboten.

Dabei handelt es sich um Vollmilchschokolade mit Pistaziencremefüllung und Engelshaar, also hauchdünnen Teigfäden. Und genau das will Lidl, wie es in einer Pressemitteilung heißt, nun „in hervorragender Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis“ anbieten.

Der Haken an der Sache? Nun, das Produkt wird zunächst in einer limitierten Auflage von 10.000 Tafeln in ausgewählten Geschäften erhältlich sein. Das Ganze soll Mitte Dezember in zwei Varianten – Vollmilch und Zartbitter – angeboten werden. Um den Hype noch zu steigern, kündigt der Discounter eine weitere Sonderaktion an.

Dubai-Schokolade und Reisen: Lidl-Aktion soll begeistern

So veranstaltet Lidl in Deutschland am Samstag, den 23. November 2024, in der Berliner Filiale in der Säntisstraße 49 einen Deluxe-Schokoladen-Tag: Bereits um 7 Uhr werden 500 Schokoladentafeln der Eigenmarke Fin Carré, verpackt in limitiertem Lidl-Geschenkpapier, an die ersten Kunden verschenkt! Zusätzlich versteckt sich unter den 499 regulären Schokoladentafeln eine einzelne Dubai-Schokoladentafel.

Wer diese Dubai-Schokolade gewinnt, darf sich auch über einen Lidl-Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro freuen. Damit nicht genug! Hinter drei weiteren verpackten Tafeln verbirgt sich ein goldenes Los. Die Gewinner dürfen sich über eine Traumreise nach Dubai im Wert von je 3.000 Euro freuen.

Ob der Hype um das Produkt, das ganze Tamtam wirklich wert ist – das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Aber eines ist sicher: Die Lidl-Dubai-Schokolade wird auf jeden Fall heiß begehrt sein.