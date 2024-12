Lidl sorgt für Schnappatmung – selbst Konkurrent Aldi wird jetzt blass!

Die einen können es nicht mehr hören, die anderen sind Fans seit der ersten Stunde: Bei der viel gehypten Dubai-Schokolade scheiden sich wirklich die Geister. Den Händlern blieb allerdings kaum eine Wahl, als bei dem Trend mitzuziehen, wollten sie ihre Kunden nicht verprellen.

Auch Aldi Süd und Lidl wollen die Dubai-Schokolade in ihr Angebot aufnehmen. Während die Konkurrenz sogar schon mit einer hauseigenen Variante punktete, will jetzt auch Lidl nachziehen.

Lidl will einen draufsetzen

Denn kurz vor Weihnachten sorgt Lidl jetzt für Furore! Der Discounter-Gigant will jetzt eine eigene Dubai-Schokolade seiner Premium-Eigenmarke Deluxe in die Filialen bringen. Aber nur in 20 Geschäften sollen die besonderen Tafeln erhältlich sein. Das ist aber noch nicht der einzige Haken.

Denn insgesamt will Lidl nur 10.000 Dubai-Schokoladentafeln auf den Markt bringen. Gerade mal 85 Gramm sollen die Tafeln groß sein und regulär 5,99 Euro kosten. Nutzer der Lidl App erwartet jetzt aber eine ganz besondere Überraschung.

DANN ist es so weit

Denn für App-Kunden sollen die Dubai-Tafeln satte 45 Prozent günstiger zu kaufen sein. Statt fast sechs Euro müssen sie gerade mal 3,29 Euro für die hauseigene Lidl-Schokolade hinblättern. Zum Vergleich: Bei Aldi Süd soll die eigene Dubai-Tafel für 4,29 Euro in die Regale wandern.

Dabei soll die Dubai-Schokolade beim Discounter-Riesen sogar in einer Zartbitter- und einer Vollmilch-Variante angeboten werden. Kunden, die die Lidl-App installiert haben, sollten sich den 13. Dezember rot im Kalender markieren, denn dann ist sie bereits in 20 ausgewählten Filialen erhältlich. Darunter Dresden, Leipzig, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Frankfurt, Stuttgart, Neckarsulm und München. Wer sich nicht extra die Lidl-App herunterladen will, kann die Dubai-Schokolade – allerdings der Marke MilanGo – ganz normal im Handel kaufen. Dann müssen Discounter-Kunden für 126 Gramm 3,99 Euro berappen.