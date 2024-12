Lidl dreht an der Preisschraube – und das genau jetzt!

Lidl-Kunden aufgepasst! Der Discounter schraubt munter an der Preisschraube. Und es geht ausgerechnet um ein beliebtes Lebensmittel.

Und schon seit einigen Jahren ärgern sich viele Kunden beim Gang in den Supermarkt. Der Grund: horrende Lebensmittelpreise! Jetzt überrascht Lidl mit einer XXL-Ankündigung – die vor allem Weihnachtsfans betrifft.

Lidl: Preis-Knüller betrifft Highlight-Produkt

Ob Spekulatius, Lebkuchen oder Glühwein – viele Menschen greifen in Supermärkten und Discountern zu den vielen leckeren Weihnachtsprodukten. Doch so lecker all die Süßigkeiten und der Alkohol auch sind, so teuer sind sie auch. Doch das stimmt nicht ganz! Denn Lidl dreht jetzt an der Preisschraube.

Und das betrifft ein beliebtes Produkt – den Glühwein. Immerhin gehen allein auf den Weihnachtsmärkten jährlich rund 50 Millionen Liter Glühwein in Deutschland über den Tresen. Und wer sich die teure Fahrt zu den Weihnachtsmärkten in NRW sparen will, kann zu Lidl gehen.

XXL-Rabatt bei Lidl-Glühwein

Denn passend zur Vorweihnachtszeit sorgt Lidl für heißen Genuss zum kleinen Preis. Bereits seit dem zehnten Dezember sind zahlreiche Glühweinsorten extrem reduziert. Welche Produkte das sind? Hier eine Liste:

Bioland Heißer Apfel (alkoholfrei), 0,75 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,65 Euro/ Liter) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/ Liter)

0,75 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,65 Euro/ Liter) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/ Liter) Glühwein Aromatisch würzig, 1,5 Liter, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 1,19 Euro/ Liter) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 1,46 Euro/ Liter)

1,5 Liter, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 1,19 Euro/ Liter) statt vorher 2,19 Euro (Grundpreis: 1,46 Euro/ Liter) Fruchtglühwein Kirsche , 1 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/ Liter) statt vorher 2,79 Euro (Grundpreis: 2,79 Euro/ Liter)

, 1 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 1,99 Euro/ Liter) statt vorher 2,79 Euro (Grundpreis: 2,79 Euro/ Liter) Allini Hot Bitterol , 0,745 Liter, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 2,54 Euro/ Liter) statt vorher 2,29 Euro (Grundpreis: 3,07 Euro/ Liter)

, 0,745 Liter, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 2,54 Euro/ Liter) statt vorher 2,29 Euro (Grundpreis: 3,07 Euro/ Liter) Weihnachtslikör, 0,5 Liter, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 8,58 Euro/ Liter) statt vorher 4,49 Euro (Grundpreis: 8,98 Euro/ Liter)

0,5 Liter, neu 4,29 Euro (Grundpreis: 8,58 Euro/ Liter) statt vorher 4,49 Euro (Grundpreis: 8,98 Euro/ Liter) Deutscher Premium Glühwein rot/weiß, 0,75 Liter, neu 1,99 Euro (Grundpreis: 2,65 Euro/ Liter) statt vorher 2,49 Euro (Grundpreis: 3,32 Euro/ Liter)

Wer sich also mit einem alkoholischen Getränk aufwärmen oder das Feierabendbier im Kühlschrank lassen möchte, kann sich bei Lidl einen Glühwein holen. Der ist nicht nur lecker, sondern auch (gerade) günstig.