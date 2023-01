Lidl will Angebot für Kinder radikal ändern – der Grund ist ernst

Lidl gehört zu den bekanntesten und größten Discountern auf dem deutschen Markt. Jeden Tag besuchen viele Deutsche die Filialen der Kette. Damit es immer mehr werden, setzt der Discounter auf unterschiedlichste Angebote. Nun soll genau da aber ein radikaler Schritt vollzogen werden.

Und das aus einem sehr wichtigen Grund. Die Änderung betrifft vor allem Kinder. Lidl will einige Neuerungen vornehmen.

Lidl möchte radikale Wende vollziehen

Bei dem Thema geht es um gesunde Ernährung. Lidl möchte laut eigenen Angaben „die Transformation zu einer zukunftsfähigen Ernährung vorantreiben“. Der Discounter will seinen Kunden bis 2025 „das beste Angebot für eine bewusste, gesunde und nachhaltige Lebensweise zum gewohnt günstigen Preis zu bieten“.

Um das sicherstellen zu können, möchte die Tochter der Schwarz-Gruppe das pflanzliche Sortiment in den Läden deutlich ausbauen. Auch die vegane Eigenmarke „Vemondo“ soll erweitert werden. Doch das ist noch nicht alles. Auch der Vollkornanteil soll bei den Eigenmarken erhöht werden.

Große Veränderung beim Discounter

Auch im Bezug auf Kinder soll sich bei Lidl etwas ändern. „Ab Geschäftsjahr 2023 wird Lidl daher grundsätzlich – mit Ausnahme von Aktionsartikeln zu Weihnachten, Ostern und Halloween – keine ungesunden Lebensmittel mehr an Kinder bewerben“, heißt es in einer Pressemitteilung. Lidl sei demnach der einzige deutsche Lebensmittelhändler, der diese Empfehlung der WHO (Weltgesundheitsorganisation) umsetze.

Außerdem fördere man „das Marketing für eine gesunde und nachhaltige Ernährung von Kindern“. Bis Ende 2025 werde der Discounter „nur noch Lebensmittel mit Kinderoptik auf der Verpackung seiner Eigenmarken verkaufen, wenn sie die WHO-Kriterien für gesunde Lebensmittel erfüllen“. Wie diese Veränderungen bei den Kunden ankommen, bleibt abzuwarten.