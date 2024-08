Aldi, Lidl & Co: Discounter werden heftig attackiert – „Große Bedrohung“

Bio-Gemüse, frische Backwaren, eine riesige Auswahl an Lebensmitteln und das alles zu erschwinglichen Preisen – dafür stehen die Discounter Aldi, Lidl und Co. Wo früher billig im Vordergrund stand, bieten die Filialen heute auch qualitativ hochwertige Produkte zu durchschnittlich günstigeren Preisen an. Die Discounter sind aber nicht nur für ihre Lebensmittel bekannt. Auch der riesige Non-Food-Bereich ist längst kein Geheimtipp mehr.

Ob in den Märkten oder online, ob Möbel, Kleidung oder Küchenartikel. Es gibt fast nichts, was es nicht bei Aldi oder Lidl gibt. Einer der vielen Gründe, warum die Kunden so gerne in den Angebotsblättern der Discounter stöbern. Doch es gibt einen großen Konkurrenten, der für die Platzhirsche eine echte Bedrohung darstellt.

Aldi, Lidl und Co: Konkurrenz durch neuen Billig-Discounter

Lidl war in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnt und konnte die Kunden mit günstigen Preisen locken. Doch diese Ära könnte langsam zu Ende gehen. Mitte Juli hat der Discounter-Riese erstmals Produkte und Preise mit denen des großen Konkurrenten Action verglichen. Das Ergebnis war für viele Experten verblüffend, wie das „Handelsblatt“ berichtete. So bot Lidl auf den Cent genau die gleichen Preise, zum Beispiel ein Heißluftgebläse für 8,97 Euro. Sind die Zeiten vorbei, in denen der Discount-Marktführer fast jeden Preis der Konkurrenz unterbieten konnte?

Die Nonfood-Bereiche von Aldi, Lidl und Co. haben eine große Bedeutung für die Unternehmen und bringen hohe Margen. Aber auch auf zahlreichen Plattformen im Internet hat sich Action als Geheimtipp für günstige Schnäppchen herumgesprochen. „Action ist Europas am schnellsten wachsender Non-Food-Discounter. […] Wir kaufen in großen Mengen ein, sodass wir nicht nur unsere Eigenmarken, sondern auch Premiummarken zu Tiefstpreisen anbieten können“, schreibt das Unternehmen über sich selbst. Eine ehemalige Führungskraft von Lidl packte sogar aus: „Action wird bei Lidl intern als große Bedrohung wahrgenommen.“

Alarmstimmung bei den Großen

In vielen Bereichen von Lidl herrsche Alarmstimmung, berichten zahlreiche Branchen- und Unternehmensinsider, mit denen das „Handelsblatt“ gesprochen hat. So wird vermutet, dass Lidl und Aldi die Konkurrenz von Action unterschätzt haben. Dem Bericht zufolge ist der Online-Umsatz der Schwarz-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr um 9,4 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro eingebrochen.

