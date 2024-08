Aldi mit Rabatt-Kracher – doch dann kommt für Kunden das böse Erwachen

Aldi ist bekannt für seine niedrigen Preise. Doch nicht nur bei Lebensmitteln, auch bei vielen anderen Non-Food-Angeboten geht man gerne zu dem Discounter, um Geld zu sparen. So gibt es von Möbeln über Kleidung bis hin zu Handyverträgen und Fotoprodukten alles, was das Herz begehrt. Auch Reisen können über den Discounter gebucht werden.

Doch damit nicht genug. Aldi Süd will mehr und hat ein Angebot herausgebracht, das es bisher bei keinem anderen Lebensmitteleinzelhändler gibt. Doch der Start ist aus Verbrauchersicht noch etwas holprig.

Aldi: Einzigartige Rabatt-Angebote des Discounters

„Als erster Lebensmitteleinzelhändler präsentiert ALDI SÜD mit „ALDI DEALS“ einen eigenen digitalen Service, über den sich Kund:innen exklusive Rabattangebote verschiedener Partnerunternehmen sichern können“, berichtet der Discounter selbst über seinen neuen Kracher. Auf der neu eingerichteten Website können Kund:innen des Discounters zeitlich begrenzte Angebote von namhaften Kooperationspartnern aus verschiedenen Branchen nutzen.

Vergünstigte Konzertkarten, ermäßigte Eintritte zu Ausflugszielen oder andere Freizeitangebote können über die neue Angebotsplattform erworben werden. Hier können Kunden richtig sparen. Zum Start hat Aldi gleich ein echtes Schnäppchen rausgebracht: Kunden können vergünstigte Angebote für das „Superbloom Festival“ in München mit zahlreichen namhaften Künstlern kaufen oder bei einer Tageskarte für die Therme Erding rund 40 Prozent sparen.

Vorerst begrenzte Angebote

Die Pressemitteilung vom 9. August, in der das Unternehmen die neue Plattform vorstellt, verspricht viel. Doch wenn Kunden die neue Website besuchen, ist noch nicht für jeden etwas dabei. Nur zwei Angebote sind auf der Plattform zu finden – einmal das besagte Festival und einmal der Eintritt in die Therme Erding. Beide Angebote stammen aus Bayern. Für Kunden aus ganz Deutschland scheint sich das Angebot also noch nicht unbedingt zu lohnen.

Aber das wird sich sicher noch ändern. Aldi Süd verspricht „zeitlich limitierte Freizeitangebote mit führenden Partnermarken“, was impliziert, dass die Angebote ständig wechseln. Das Besondere an Aldi Deals ist außerdem, dass die Angebote nicht nur online, sondern auch offline in den Filialen gekauft werden können. Es bleibt abzuwarten, bei was man als nächstes über die neue Angebotsplattform sparen kann – bisher sind es nur zwei Angebote aus Bayern.