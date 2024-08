Aldi vs. Lidl: Jetzt ist es amtlich – jeder Kunde kann es sehen

Im Konkurrenzkampf Aldi vs. Lidl versucht man immer wieder durch die verschiedensten Strategien neue Kunden für sich zu gewinnen und den Rivalen zu übertrumpfen. Eine aktuelle Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI zeigt jedoch, dass ein Discounter der klare Gewinner ist.

+++ Aldi, Lidl und Co. fallen bei DIESEM Test gnadenlos durch – „Rote Karte“ +++

In der Studie wurden die Umsätze von fünf verschiedenen Discountern miteinander verglichen. Aus den Zahlen geht hervor, dass im Wettbewerb Aldi vs. Lidl der Discounter Lidl sich klar durchsetzt und der Marktführer bei den Lebensmittel-Discountern in Deutschland ist.

Aldi vs. Lidl: Studie zeigt klaren Marktführer

Wie die „Deutsche Presse-Agentur“ angibt, konnte Lidl im Jahr 2023 mit 28,7 Milliarden Euro den höchsten Umsatz der Discounter verzeichnen. Jedoch bleibt der Rivale Aldi dem Unternehmen dicht auf den Fersen und konnte mit Aldi-Süd im vergangenen Jahr einen Umsatz von 18,8 Milliarden Euro erreichen. Damit erreicht der Discounter in der Studie den zweiten Platz.

+++ Lidl, Penny und Co.: Bittere Enttäuschung! Hier zahlen Kunden sogar noch drauf +++

In der Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI belegt der Discounter Netto mit einem Umsatz von 17,1 Milliarden Euro den dritten Platz. Danach folgt Aldi-Nord mit einem Umsatz von 14,3 Milliarden Euro. Der fünfte Platz im Discounter-Vergleich geht an den Discounter Penny mit einem Umsatz von 9,5 Milliarden Euro.

An den aktuellen Zahlen erkennt man, dass Discounter immer beliebter werden. Wie die „Deutsche Presse-Agentur“ berichtet, haben alle fünf Discounter zusammengerechnet sogar 43 Prozent des Umsatzes im gesamten deutschen Lebensmitteleinzelhandel eingenommen. Lidl konnte im Vergleich zum Vorjahr ganze zehn Prozent mehr Umsatz einnehmen.

Discounter werden immer beliebter

Der wachsende Erfolg der Discounter hängt mit dem veränderten Einkaufsverhalten der Konsumenten zusammen. Der EHI-Handelsexperte Peter Cyganek erklärt: „Konsumenten greifen vermehrt zu Handelsmarken und weniger zu Herstellermarken, kaufen häufiger im Discounter ein und vergleichen Preise intensiver.“