Lidl: Amerikaner betreten deutsche Filiale – und flippen aus! Typisch deutsche Errungenschaft ist schuld

Was für uns völlig normal ist, kann für Menschen einer anderen Kultur etwas ganz Besonderes oder Verrücktes sein. Das zeigt sich beim Besuch eines amerikanischen Paars in einem hiesigen Lidl. Heather und Casey betreten zum ersten Mal den deutschen Discounter.

+++ Große Änderung bei Pfandflaschen – jeder Kunde ist betroffen +++

Ihre Erfahrungen nehmen sie dabei mit einer Kamera auf und zeigen ihre Reaktion auf ihrem YouTube-Kanal. Und eine Sache im Lidl (hier mehr zum Discounter lesen) lässt sie völlig ausflippen. Wer hätte gedacht, dass eine Brotschneidemaschine für so viel Aufregung sorgen kann?

Lidl: Amerikaner staunen nicht schlecht

Der Discounter ist eine der erfolgreichsten Ketten des Landes – und auch über die Grenzen hinaus bekannt. Längst gibt es Filialen in anderen Ländern. Der Siegeszug schreitet unaufhörlich voran. Doch nirgends ist es letztlich so gut, wie im Heimatland.

+++ Neue Pfand-Regeln 2024 – folgt gleich der nächste Hammer für Kunden? +++

Das stellten auch Heather und Casey fest, als sie zum allerersten Mal in Deutschland einen Lidl betraten. „Wir haben schon einiges darüber gehört“, erklärt Heather bevor sie den Laden betreten. Und dann kommen die beiden aus dem Staunen auch gar nicht mehr raus.

Keiner schneidet Brot wie die Deutschen

Denn plötzlich stehen sie vor dem Brotregal und erblicken dabei auch die Maschine, mit der man es selbst schneiden lassen kann. Auch von dieser haben die beiden schon gehört. Prompt schnappt sich Casey also ein Brot und versucht die Bedienungsanleitung der Brotschneidemaschine zu entziffern.

„Ich bin so gespannt zu sehen, wie das funktioniert, wir haben sowas in Amerika nicht“, ist Heather schon ganz aufgeregt. Brot eingelegt, Dicke der Scheiben ausgewählt – und schon arbeitet die Lidl-Maschine. „Das ist die coolste Sache aller Zeiten“, schwärmt die Amerikanerin.

Weitere Neuigkeiten kannst du hier lesen:

Probleme gibt es dann nur beim Verpacken. Casey schnappt sich das Brot im Ganzen und drückt es in eine Plastiktüte. Die typische Abstellplatte, um die Tüte über das Brot zu ziehen, ignoriert er geschickt – obwohl seine Frau ihn auf diese aufmerksam macht.

Lidl: Amerikaner bemerken Fehler

Weiter geht es durch den Laden, doch die Brotschneidemaschine beschäftigt die beiden. So schaut Heather noch einmal zurück, als ein Deutscher sein Brot schneidet. Als dieser sein Brot zum Verpacken ablegt, feixt sie in Richtung ihres Mannes: „Männer, hört immer auf eure Frauen.“ So wie die beiden sich freuen, wird ihn das Gerät und der ganze Laden aber wohl generell positiv in Erinnerung bleiben.