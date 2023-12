Lidl, Rewe und Co.: Erstaunliche Enthüllung – zu dieser Uhrzeit kauft man am günstigsten ein

Der Gang zu Lidl, Rewe und Co. ist in den vergangenen Monaten zwar teurer geworden – aber immer noch unumgänglich. Wie sollte man sonst auch überleben? Um Geldbeutel und Nerven zu schonen, hat man sich schon so allerhand Tricks einfallen lassen.

Und nun kommt noch ein weiterer hinzu. Wer nämlich bisher geglaubt hat, es sei egal, wann er durch Lidl, Rewe und Co. streift, der liegt falsch! Nicht nur der Wochentag, auch die Uhrzeit kann einen entscheidenden Preisunterschied machen.

Lidl, Rewe und Co.: Die günstigsten Tage

Spätestens seit der Inflations-Explosion setzen zahlreiche Haushalte in Deutschland auf Angebotsvergleiche. Unzählige Prospekte werden nach den günstigsten Angeboten durchwälzt, der Einkauf genaustens geplant – notfalls auch mit mehreren Stationen.

Dabei gibt es ganz andere Tricks, mit denen man den Betrag auf dem Kassenbon senken kann. Tatsächlich ist es an manchen Tagen deutlich billiger, bei Lidl, Rewe und Co. einzukaufen, als an anderen.

Der Einkauf ist freitags und samstags tatsächlich am günstigsten. An diesen Tagen gibt es mehr reduzierte Waren sowie Werbedeals. Nicht zu empfehlen ist dagegen der Montag. Zu Beginn der Woche sind die Waren vergleichsweise teurer.

Uhrzeit macht Unterschied

Und wie man es vom Tanken gewohnt ist, macht auch im Supermarkt die Uhrzeit einen Unterschied. Generell gilt: Richtung Nachmittag wird es günstiger! Warum? Weil dann leicht verderbliche Lebensmittel, beispielsweise Gemüse, extra reduziert sein können.

Ähnliches gilt zudem für Waren, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald überschritten ist. So wollen Supermärkte wie Lidl, Rewe und Co. verhindern, dass sie ihre Bestände einfach wegschmeißen müssen.

Lidl, Rewe und Co.: Unterschiede in der Region

Wie „Chip.de“ zudem berichtet, kann die Region, in der man wohnt, auch noch einen Unterschied machen. In dichter besiedelten Regionen gibt es mehr Läden und deshalb mehr Preiskampf. Am Ende profitiert davon der Verbraucher.