Lidl-Filialleiter schwärzt eigene Kollegen an – „Darf Kassierer niemals tun!“

Wer mit seinem Einkauf bei Lidl, Rewe und Co. zur Kasse schreitet, der hat oft Magengrummeln. Richtig günstig kommen wir dabei nicht mehr weg. Zu verdanken haben wir diesen Umstand nach wie vor der Inflation.

Dennoch gibt es so einige Kniffe, die Kassierer etwa bei Lidl anwenden können, um Kunden etwas Geld sparen zu lassen. Doch wie sich jetzt im Netz zeigt: Nicht alle kennen diesen Trick. Zum Leidwesen der Kunden.

Lidl-Filialleiter packt aus!

„Der Filialleiter“ dürfte vielen Social-Media-Nutzern mittlerweile ein Begriff sein. Der Lidl-Mitarbeiter offenbart bei Tiktok und Instagram regelmäßig Tipps und Tricks für Kunden und Kollegen, die immer wieder ins Staunen versetzt werden. Er zählt allein bei Tiktok mittlerweile über 87.000 Follower. In einem seiner neuesten Videos offenbart er jetzt Schockierendes.

Dieses Mal geht es um einen Trick an der Kasse. „Und genau das darf euer Kassierer niemals vorne an der Kasse tun“, leitet er sein Tiktok-Video ein. In der Hand hat der Filialleiter zwei Schalen mit Erdbeeren, die er in einem Rutsch über den Kassenscanner zieht. Genau damit begehen Kassierer aber offenbar einen Fehler, der Kunden bares Geld kostet. Was steckt dahinter?

Lidl-Kassierer perplex: „Meine Kunden werden mich töten“

Bei Lidl gibt es an den Kassen scheinbar die Option, die Tara, also das Gewicht von leeren Verpackungen, vom Produktpreis abzuziehen. Wenn so etwa zwei Schalen auf einmal abkassiert werden, zahlen Kunden für die zweite Schale für 30 Gramm Gewicht zu viel. Deshalb sind die Discounter-Kassierer dazu angehalten, Schalen mit Obst und Gemüse einzeln abzuwiegen und zu verrechnen.

Das Tiktok-Video von „Der Filialleiter“ hat mittlerweile über 8400 Reaktionen und mehr als 440 Kommentare (mit Stand von Freitag, 17. Mai, 11 Uhr) gesammelt. In den Kommentaren melden sich nicht nur überraschte Kunden, sondern auch ebenso perplexe Supermarkt- und Discounter-Mitarbeiter zu Wort. „Das stimmt nicht, ich ziehe sogar immer mehr Tara ab für die Kunden“, offenbart so etwa eine Kassiererin. „Auch ein anderer wird deutlich: „Wenn der Kassierer erwischt wird, dann muss der Strafe zahlen.“

Wiederum ein anderer Kassierer ergänzt: „Bei uns gibt’s mehrere Optionen für die ganzen unterschiedlichen Verpackungen, aber jeder wählt immer ‚keine Verpackung‘ aus, weil’s einfach schneller geht.“ Unter dem Beitrag melden sich aber auch scheinbar unwissende Lidl-Mitarbeiter zu Wort: „Krass, wusste ich als Kassierer gar nicht“ oder „Meine Kunden werden mich töten“, ist so etwa auch in der Kommentarspalte zu lesen.

Verbraucher sollten ihrem Lidl-Kassierer nächstes Mal also besser ganz genau auf die Finger schauen, um bares Geld zu sparen.