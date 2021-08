Lidl: Liefer-Schwierigkeiten! Kunden müssen auf beliebtes Produkt verzichten

Es gibt Lieferschwierigkeiten bei Lidl! Ein beliebtes Produkt des Discounters ist derzeit nur schwer erhältlich. Einige Kunden haben dieses Problem auch schon zu spüren bekommen und sich an das Unternehmen gewandt.

Lidl hat derzeit bei einem beliebten Produkt Liefer-Schwierigkeiten. Foto: Matthias Balk / dpa

Dass es in Supermärkten und Discountern wie Lidl oder Aldi gelegentlich auch mal zu Liefer-Schwierigkeiten kommen kann, ist nichts Ungewöhnliches. Bei Lidl ist von diesem Problem aktuell ein ziemlich beliebtes Produkt betroffen. Katzenbesitzer müssen jetzt ganz stark sein.

Lidl: DIESES Produkt ist derzeit nur schwer erhältlich

„Hallo Lidl, was ist denn mit dem Coshida Katzenstreu? Ich war die Woche in verschiedenen Filialen auch zwei Mal an verschiedenen Tagen, aber nirgends war welches zu finden“, schreibt ein verzweifelter Kunde auf die Facebook-Seite von Lidl.

Doch der Mann ist nicht allein mit diesem Problem. Ein weiterer Katzen-Besitzer ist ebenfalls ratlos: „Wie ich von unserer Lidl-Filiale in Unterliederbach mitbekommen habe, gibt es wohl Lieferschwierigkeiten mit dem Coshida-Katzenstreu. Lässt sich abschätzen, wann es wieder in die Läden kommt?“, will der Kunde wissen.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Und Lidl hat bereits auf den Facebook-Beitrag reagiert: Das Unternehmen könne das gewünschte Produkt momentan nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stellen, arbeitet aber bereits an einer Lösung für das Problem.

Lidl: Katzenstreu erfreut sich großer Beliebtheit

Und das ist auch bitter nötig, denn das Katzenstreu scheint bei einigen Herrchen und Frauchen wirklich sehr beliebt zu sein. „Das ist unser einziges Katzenstreu. Was soll ich denn dann als Alternative nehmen?“, kommentiert eine Frau unter dem Facebook-Beitrag.

Na, da sollte Lidl aber schleunigst eine Lösung finden, um die schnurrenden Vierbeiner und ihre Besitzer wieder glücklich zu machen.

Vor einiger Zeit waren Kunden von Lidl, Aldi und Co. schon einmal ziemlich enttäuscht, als sie in die Regale schauten.