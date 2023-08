Lidl zieht nach – Aldi-Kunden kamen schon lange in diesen Genuss

Gerade erst hatte Lidl verkündet, dass es ab August mit einer neuen Aktion bedürftige Menschen unterstützen will. Bei der sogenannten Rettertüte, die der Discounter verkauft, sollen so pro Verkauf 20 Cent an die Tafeln in Deutschland gespendet werden. Welches Problem man damit gleich mit bekämpft, das liest du hier.

Jetzt kommt der Discounter aber auch schon mit dem nächsten Hammer um die Ecke! Darüber werden sich vor allem Handy-Besitzer freuen. Bislang tummelten die sich auf der Jagd nach dem günstigsten Mobilfunk-Tarif nämlich beim Konkurrenten Aldi. Doch jetzt zieht auch Lidl mit einer Innovation nach!

Lidl startet neues Angebot

Nicht nur Kinder der 90er haben über den Prepaid-Tarif „Aldi Talk“ mit die ersten SMS verschickt und Anrufe getätigt. Auch heutzutage erfreut er sich noch reger Beliebtheit, weil der Discounter-Riese hier immer weiter aufrüstet. Neben sämtlichen Tarifpaketen kommen Aldi-Fans mittlerweile nämlich auch in den Genuss von 5G und sind damit deutlich schneller im Netz unterwegs, als so mancher Mobilfunkvertrags-Kunde.

Noch mehr News:

Doch jetzt bekommt Aldi Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Denn der Discounter-Rivale Lidl legt jetzt nach. Beim hauseigenen Mobilfunkanbieter „Lidl Connect“ bekommen Kunden ab Montag (7. August) ebenfalls Zugang zum 5G-Netz und einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Konkret heißt das für Technik-Experten: Lidl hebt die maximale Downstreamrate von 25 Mbit/s auf 50 Mbit/s und die Upstreamrate von 10 Mbit/s auf 25 Mbit/s an. Das ist aber nicht der einzige Hammer!

Lidl lockt mit Günstig-Angebot

Um Bestandskunden anderer Mobilfunkanbieter die Entscheidung zum Wechsel zu erleichtern, können Neukunden beim Wechsel 50 Prozent beim Kauf eines Starterpakets sparen. Damit zahlen sie einmalig im ersten Monat 4,99 Euro. In den darauffolgenden Monaten müssen sich Kunden dann wie auch bei „Aldi Talk“ ihre Tarifpakete dazu buchen. Das Angebot reicht hier vom Smart-XS-Tarif für anfänglich 2,49 Euro bis zum Smart-XY-Paket für 8,99 Euro.

Einen Haken gibt es allerdings: Alle Starter- und Tarif-Angebote gelten beim Discounter lediglich bis einschließlich 6. September. Danach müssen Kunden dann den regulären Preis zahlen. Weitere Infos findest du im Netz auf der Website von Lidl.