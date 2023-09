Lidl mit besonderem Angebot – Kunden sparen jetzt ausgerechnet hier

Als Discounter ist Lidl in Sachen Lebensmittel-Angebot natürlich bestens aufgestellt. Doch das Unternehmen hat jetzt eine Aktion am Laufen, die mit Brot, Nudeln, Käse und Co. so gar nichts zu tun hat.

Seit einiger Zeit lässt der Benzinpreis Autofahrer mächtig stöhnen. Gerade für Pendler, die viele Kilometer zurücklegen, ist das finanziell ziemlich belastend. Jetzt lockt Lidl mit einer besonderen Aktion: Der Discounter schenkt dir einen Tankrabatt!

+++Lidl holt beliebte Produkte zurück ins Sortiment – besonders SIE werden sich freuen+++

Lidl arbeitet mit Shell zusammen

Wie „netzwelt.de“ berichtet, läuft bei dem Discounter momentan eine Aktion für Nutzer in der Lidl Plus App. Wenn du dir die App auf deinem Handy installierst und dir ein kostenloses Benutzerkonto zulegst, bekommst du den Tankrabatt.

+++Lidl-Kunden machen leidvolle Erfahrung in Filialen – das steckt dahinter+++

Lidl hat mit Shell eine Kooperation am Laufen. Wenn du den Rabatt in Anspruch nehmen willst, musst du innerhalb der App in die Kategorie „Partnervorteile“ wechseln. Als „Top Deal“ findest du die Tankaktion ganz oben. Das klickst du an. Anschließend wählst du „Vorteil sichern“ aus. Auf deinem Handybildschirm erscheint ein Barcode. Den lässt du an der Tankstellenkasse scannen. Der Rabatt von drei Cent pro Liter wird dir dann automatisch erlassen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Lidl: Es gibt Einschränkungen

Wie „netzwelt.de“ berichtet, läuft die Aktion noch bis zum 15. Oktober bei allen teilnehmenden Shell-Stationen. Pro Tankvorgang kannst du nur einen Rabattgutschein einlösen. Außerdem gibt es noch einige Einschränkungen: Ausgenommen von der Aktion sind CNG, LPG, LNG, Wasserstoff, Strom sowie AdBlue. Zudem kann dir der Preisnachlass nicht bei Bezahlung mit der Shell Card, mit anderen Tank- und Servicekarten oder mit Shell SmartPay gewährt werden.