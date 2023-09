Lidl holt beliebte Produkte zurück ins Sortiment – besonders SIE werden sich freuen

Darf es ein bisschen Nostalgie sein? Dann aufgepasst! Denn Lidl hat es sich jetzt zum Auftrag gemacht, beliebte Produkte aus vergangenen Tagen wieder zurück ins Sortiment zu holen.

Das wird vor allen Dingen diejenigen Lidl-Kunden freuen, die bereits zwischen den 70er und 90er Jahren bei dem Discounter einkaufen waren. Getreu nach dem Motto: „Früher war alles besser!“

Lidl: Dieser Schokoriegel kommt zurück

Laut den Informationen von „echo 24“ startet Lidl ab dem 11. September eine große Retro-Kampagne. Damit möchte der Discounter altbekannte Marken wieder zurück in die Regale bringen und eigene Lebensmittelverpackungen so „aufpeppen“, dass sie Nostalgikern das Retro-Feeling zurück in den Supermarkt bringen.

Die populärste Verwandlung wird wohl die eines Schokoriegelherstellers sein. Denn für Lidls Retro-Kampagne wird Twix wieder zu Raider umbenannt. Bereits von 1976 bis 1991 wurde der Schokoriegel der Firma „Mars“ unter Namen Raider verkauft, bis er schließlich seinen neuen Namen Twix bekam.

Lidl: Auch weitere Produkte mit Retro-Namen

Neben dem legendären Schokoriegel Raider bringt Lidl auch alte Verpackungen zurück. Zum Beispiel kann man für eine Woche ein völlig verändertes Design von Bitburger kaufen. Nostalgiker haben aber auch die Möglichkeit, die „Sahne-Platte“ von Coppenrath & Wiese zu ergattern, die an Zeiten lange vor der Jahrtausendwende erinnert.

Das Konzept der Retro-Woche ist nicht ganz neu beim Discounter. Das Unternehmen hat immer wieder limitierte Editionen mit den alten Markennamen auf den Markt gebracht. Zuletzt war das 2013. Es ist jetzt also schon eine ganze Dekade her, dass Lidl-Kunden einen Raider kaufen konnten. Seit Montag (11. September) haben Retro-Fans nun die Möglichkeit bei Lidl verschiedene Retro-Edition zu erwerben. Die Aktion soll mindestens bis Samstag (16. September) laufen.

Einige Lidl-Kunden freuen sich jedenfalls auf die neue Retro-Aktion und wünschen sich beispielsweise „Sky Eis“, „Frufoo“, „Banjo“ oder „Nappo“ zurück. Andere Kunden würden sich gleichzeitige aber auch wünschen, dass „dann auch bitte die Preise von damals“ zurückkommen. Denn die waren früher wohl auch besser!