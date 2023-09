Lidl-Kunden machen leidvolle Erfahrung in Filialen – das steckt dahinter

Zuletzt haben Kunden von Lidl bei ihren Einkäufen regelmäßig eine Erfahrung gemacht, die verärgert zurückließ. Dabei gibt es für das beobachtete Phänomen eine simple Erklärung. Aber eins nach dem anderen.

Genau wie Konkurrent Aldi lockt auch Lidl seine Kunden quasi im Wochenrhythmus mit besonderer Aktionsware in die Filialen. Elektro-Artikel, Kleidung, Haushaltswaren – der Discounter bietet seiner Kundschaft fast jede Woche ganz bestimmte Produkte im Sonderangebot.

Lidl: Kunden iregelmäßig bei Sonderaktionen enttäuscht

Lidl-Kunden können diese Aktionsware in der Regel auch im Online-Shop bestellen. Und genau dort befindet sich die Wurzeln allen Ärgers für viele Kunden. Denn was die Kunden immer wieder feststellen mussten: Sie sahen ein Aktionsprodukt im Online-Shop, wo das jeweilige Produkt leider bereits ausverkauft war. Dann suchten sie die nächstgelegene Filiale auf, um das Produkt dort vor Ort zu kaufen. Doch im Markt war das gewünschte Produkt dann um einiges teurer.

In den sozialen Netzwerken diskutierten Kunden in jüngerer Vergangenheit sehr häufig über dieses Phänomen, was einige Kunden sehr verärgert. Sie haben kein Verständnis dafür, dass die Produkte in den Filialen von Lidl so viel teurer sind.

Manche Lidl-Kunden haben Verständnis

Andere Kunden weisen in diesen Diskussionen immer wieder darauf hin, dass der Online-Shop von Lidl und der Verkauf in den Filialen zwei unterschiedliche Paar Schuhe seien. Schließlich müsse Lidl für seinen Online-Shop keine Mietkosten zahlen wie bei einer Filiale. Zudem sei zum Betreiben des Online-Shops viel weniger Personal nötig als in einer Filiale. Dementsprechend könnten Produkte im Online-Shop deutlich günstiger angeboten werden.

