Lidl: Kunde macht Ekel-Entdeckung zwischen Lebensmitteln! „Viecher übertragen einen Haufen an Krankheiten“

In Zeiten von Inflation und steigenden Preisen werden Discounter wie Lidl oder Aldi bei Kunden immer beliebter. Besonders Lidl rühmt sich dabei gerne damit, sehr frische Waren anzubieten, wurde schon mehrmals für sein frisches Obst und Gemüse ausgezeichnet.

Was ein Kunde nun aber in einer Filiale in Berlin erleben musste, passt so gar nicht in das Bild. Im Gegenteil – was er zwischen den Eierkartons bei Lidl sah, lässt wohl jedem Kunden den Appetit vergehen.

Lidl: Kunde filmt Ekel-Entdeckung zwischen Eierkartons

Ei, ei, ei, was ist dann da in einer Lidl-Filiale in Berlin los? Am Montag (28. August) machte Fitness-Influencer Goeerki (bürgerlich Christoph Johannes Gehrke) bei seinem Einkauf eine Entdeckung, die ihm den Magen umdrehte.

So lagen direkt zwischen den Eierkartons offenbar drei Rattenbabys, die sich teilweise noch bewegten, wie Goeerki in seiner Instagram-Story berichtete. „Guckt euch das mal an, was neben den Eiern liegt“, kommentierte er die unfassbare Szene. „Oh, ist das widerlich! Das stinkt auch.“ Laut eigener Aussage hat der Fitnesstrainer den Fund direkt bei den Lidl-Mitarbeitern von Ort gemeldet.

„Die Embryos haben sich noch bewegt, so gezuckt mit den Beinen. Aber wie kommen die dahin, zum Teufel?“, so Goeerki fassungslos. Auch nach dem Besuch in der Lidl-Filiale beschäftigt ihn das Thema noch, zumal der Laden eigentlich sein Stamm-Supermarkt ist. „Ich glaube ich werde hier nichts mehr kaufen, zumindest keine Eier mehr. Da vergeht einem der Appetit! Boah, noch nie so etwas gesehen.“ Abgesehen von dem Ekel-Anblick sorgt sich der 36-Jährige auch über mögliche Krankheiten, „die Viecher übertragen einen Haufen an Krankheiten.“

Lidl entschuldigt sich bei Kunde

Zudem ist sich Goeerki sicher, dass die Tierembryos schon seit mehreren Stunden zwischen den Eierkartons gelegen haben müssen, als er sie kurz vor Ladenschluss entdeckte: „Die Situation, die ich vorgefunden habe, war safe schon einige Stunden genauso. Da muss ich ganz ehrlich auch Mal Kritik üben.“

Doch was sagt Lidl zu dem schockierenden Vorfall? Gegenüber dieser Redaktion bestätigt der Discounter das Ganze, beteuert: „Der Schutz für Verbraucher hat für Lidl in Deutschland allerhöchste Priorität. Dabei sind Produktsicherheit, Produktqualität sowie Sauberkeit und Frische in unseren Filialen zentrale Anliegen. Daher nehmen wir den Vorfall sehr ernst und bedauern es außerordentlich, dass unseren Kunden trotz unserer intensiven Qualitätsstandards Unannehmlichkeiten entstanden sind.“

Man habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Situation Maßnahmen eingeleitet und prüfe den „Sachverhalt vollumfänglich“. Außerdem entschuldigt sich Lidl bei dem Kunden, will direkt Kontakt mit ihm aufnehmen.