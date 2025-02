Lidl: Kaum ein Kunde schaut beim Einkauf in diese Ecke – Filialleiter macht deutliche Ansage

Lidl bietet eine Vielzahl an Lebensmitteln von Obst und Gemüse bis zu Fisch und Fleisch an. Auch vegetarische und vegane Produkte sind dort erhältlich. Zusätzlich gibt es in den Filialen Non-Food-Artikel wie Pflanzen, Anziehsachen und Haushaltswaren.

Viele Kunden übersehen eine Ecke bei Lidl allerdings völlig und verpassen dadurch wahre Schnäppchen. Ein Filialleiter macht Kunden für dieses Versäumnis jetzt eine klare Ansage.

Lidl: In dieser Ecke finden Kunden wahre Schnäppchen

Auf der Plattform spricht „der.filialleiter“ über die sogenannte „Rette mich“-Ecke. Dort finden Kunden Lebensmittel, die nicht mehr lange haltbar sind und deshalb vergünstigt angeboten werden. Doch auch auf andere Produkte sparen Kunden ordentlich Geld.

+++ Lidl, Rewe, Kaufland & Co.: Mehlwürmer in Lebensmitteln – in diesen Produkten wird es jetzt Realität +++

In den Lidl-Filialen gibt es auch eine „Rette-Mich“-Ecke mit Nonfood-Produkten, wie „der.filialleiter“ auf TikTok erklärt. Dort finden Kunden Artikel aus „verschiedenen Gruppen“, auf die es bis zu 40 Prozent Rabatt gibt. Doch was genau kann man dort finden?

Schnäppchen in der Filiale: Diese Produkte bietet die „Rette mich“-Ecke

Das TikTok-Video zeigt beispielsweise reduzierte Klamotten, Glühbirnen und Kinderspielzeuge. Ein Plakat über dem Regal verspricht Lidl-Kunden eine „große Auswahl“ in der „Rette mich“-Ecke.

Auch interessant:

„der-filialleiter“ macht deshalb eine klare Ansage und ist sich sicher: Ein Blick in diese Abteilung der Filiale lohnt sich bei einem Besuch allemal. Lohnenswert ist es auch aus dem Grund, dass immer wieder andere Dinge erhältlich sind. Der Haken: Wer Interesse hat, muss schnell sein, denn sobald die Produkte in der „Rette mich“-Ecke sind, ist das eure letzte Chance, sie zu ergattern.