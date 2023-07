Lidl-Kunden kehren dem Discounter den Rücken – der Grund ist absurd

Lidl, Aldi und Co. buhlen Tag für Tag um die Gunst der Kundschaft. Mit Sonderangeboten, Aktionsware und besonders niedrigen Preisen kämpfen die Discounter erbittert um jeden einzelnen Kunden.

Umso bitterer ist es für die Unternehmen, wenn einige Kunden (zumindest zeitweise) dem jeweiligen Einzelhandels-Riesen den Rücken kehren und bei der Konkurrenz einkaufen. So erging es zuletzt Lidl. Manche Kunden haben dem Discounter abgeschworen – aus einem ziemlich ungewöhnlichen Grund.

Lidl-Kunden kritisieren neue Werbung

Wenn Kunden von einem Supermarkt enttäuscht sind, dann liegt dies für gewöhnlich an den Preisen oder an der Produktpalette oder womöglich an der Qualität der Produkte. Im Fall von Lidl waren einige Kunden zuletzt jedoch stinksauer wegen einer neuen Werbung. Auf der Facebook-Seite des Discounters ließen einige Kunden ihrem Unmut zuletzt freien Lauf.

„Da schlägt man den neuen Lidl-Prospekt auf“, schreibt eine Kundin dort: „Auf Seite 2 gleich die Schöneberger. Und auf Seite 6 und 16 auch. Ich bin dann mal weg – zu Aldi. Tschüss!“

Diese Kundin war beileibe nicht die einzige, die ein Problem mit Barbara Schöneberger hatte. Eine andere Kundin schreibt: „Mal ganz ehrlich: Wie kommt man auf so eine nervige Werbung? Und wäre ich das Kind von Schöneberger oder Giermann, würde ich mich schämen.“

Neue Lidl-Werbung kommt nicht überall gut an

Und wieder eine andere Kundin meint: „Ich kann nicht verstehen, dass Lidl es nötig hat, Promis, die genug Geld verdienen, für Ihre Werbung zu nehmen! Die Werbung kostet wahrscheinlich Millionen. Lidl und andere Anbieter sollten sich lieber für Personen einsetzen wie Studenten, die das Geld nötiger haben. Den eingesparten Rest könnte Lidl auf die Produkte umsetzen und somit den Kunden entgegenkommen.“

Andere Kunden können nicht nachvollziehen, warum einige Kunden die Werbung mit Barbara Schöneberger so schrecklich finden. „Bekannte Gesichter wirken eher vertrauenswürdig, ganz einfache Sache“, schreibt eine Kundin.

Lidl reagiert

Auch Lidl selbst geht auf einen der Kommentare ein und lässt wissen: „Wir haben Geburtstag – unsere Kunden bekommen die Geschenke! Schade, dass dir unsere Geburtstagskampagne nicht so gut gefällt wie uns. Für uns steht die Unterhaltung und der Spaß der Werbung im Vordergrund. Dein Feedback zu unserer Kampagne leiten wir direkt an unseren Fachbereich weiter und bedanken uns für deine offenen Worte.“