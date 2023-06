Viele Kunden bei Supermärkten wie Lidl wissen zwar oft genau, was sie kaufen möchten – was genau in den Produkten ihrer Wahl allerdings wirklich drin ist, haben nur die wenigsten auf dem Schirm.

Ein Lidl-Kunde hat sich nun aber die Mühe gemacht und bei einem Lebensmittel, das der Discounter mit einer „verbesserten Rezeptur“ anpreist, einen Blick auf das Kleingedruckte geworfen. Was er dabei entdeckte, sorgt bei vielen Lidl-Kunden für Empörung.

Lidl fügt plötzlich Läuse zu Lebensmittel hinzu

Auf Twitter macht ein Lidl-Kunde, der offensichtlich vegan lebt, seine Entdeckung publik. Dabei geht es um ein Vierer-Set bunter Lebensmittelfarben der Lidl-Eigenmarke „Belbake“. Der Discounter deklariert das Produkt mit dem Label „Verbesserte Rezeptur + mehr Inhalt“, doch einige Kunden dürften die Änderung der Inhaltsstoffe alles andere als besser finden.

„Die neue ‚verbesserte‘ Rezeptur bedeutet, dass dort jetzt gemahlene Läuse drin sind für rote Farbe statt Rote Beete-Pulver“, schreibt der Lidl-Kunde in seinem Twitter-Beitrag. Das Backutensil ist damit nicht mehr vegan, weshalb alle Veganer beim Kauf die Augen aufhalten sollten.

Tatsächlich ist auf der Zutatenliste die europäische Zulassungsnummer E 120 aufgelistet, hinter der sich echtes Karmin versteckt. Der Farbstoff wird aus Läusen, genauer der weiblichen Cochenille-Schildlaus (lebt vor allem auf Kaktussen in Süd- und Mittelamerika) gewonnen, wenn diese getrocknet und gemahlen wird.

Lidl-Kunden außer sich: „Ekelhaft“

Zwar ist es keine Seltenheit, dass Insekten in Lebensmittel verarbeitet werden – für die veganen Kunden von Lidl ist die Änderung trotzdem ein Grund, das Produkt nicht mehr zu kaufen.

Einige kommentieren unter dem Twitter-Beitrag ihren Unmut: „Unfassbar“, „Ekelhaft“, „Ich versteh‘ nicht, warum einige Firmen wieder Rückschritte machen“. Eine Frau vermutet: „Wahrscheinlich ist Rote Beere teurer als die Läuse. Ist aber für Veganer Mist. Das macht doch alles keinen Sinn.“ Ein anderer Kommentator findet härtere Worte gegenüber Lidl: „Wow. Das ist ja richtig dumm. ‚Neu, mit verbesserter Formel! Jetzt mit Tierleid!“