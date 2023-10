Lidl reduziert Preis von DIESEM Produkt – gerade jetzt sollte es jeder haben

Discounter Lidl bietet ein Produkt in seinem Sortiment ab sofort deutlich günstiger an. Der Zeitpunkt ist dabei bewusst gewählt. Gerade jetzt sollte es jeder haben, weil nun die kalte Jahreszeit beginnt und Menschen wieder ihre Heizungen aufdrehen.

Das Produkt ist auf dabei von großer Wichtigkeit für alle Menschen, die eine Gasheizung besitzen. Und im äußersten Notfall kann es Menschenleben retten.

Lidl verkauft jetzt dieses Produkt günstiger

Nach den Informationen von „giga.de“ bietet Lidl ab Montag (2. Oktober) einen Kohlenmonoxidmelder deutlich günstiger als bisher an. So einen Kohlenmonoxidmelder brauchen insbesondere die Menschen, die ihre Wohnung oder ihr Haus mit einer Gasheizung warm halten. Im Normalfall sorgen die Gasheizungen für ein wohlig-warmes Zuhause. Das Heizen mit Gas birgt aber auch seine Gefahren. Deshalb müssen die Heizungen regelmäßig gewartet und überprüft werden.

Wenn du dich nicht allein auf die Überprüfung verlassen möchtest, solltest du dir so einen Kohlenmonoxidmelder zulegen. Diesen gibt es in den Filialen von Lidl ab dem 2. Oktober 2023 für nur 14,99 Euro. Damit ist das Angebot deutlich günstiger als beispielsweise bei Amazon, bei der Alternativen erst bei Preisen über 20 Euro anfangen.

Lidl: So gefährlich ist Kohlenmonoxid

Die besondere Gefahr von Kohlenmonoxid: Du kannst das Gas weder sehen, noch riechen oder schmecken. Wenn also bei der Verbrennung des Gases in der Therme etwas schief geht und dadurch Abgase in die Zimmer geleitet werden, merkt man das gar nicht.

Deshalb ist der Kohlenmonoxidmelder so wichtig. Der Nutzen des Geräts beschränkt sich aber nicht nur auf die Funktion im Haus oder der Wohnung. Vor allem auch beim Camping ist das Gerät wichtig, damit euch kein Unglück passiert.